 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
RW Oberhausen und der Chemnitzer FC treten zu einem ganz besonderen Spiel an.
RW Oberhausen und der Chemnitzer FC treten zu einem ganz besonderen Spiel an. – Foto: RWO

RWO und Chemnitz bestreiten "Nicht-Aufstiegsspiel"

RWO vs CFC – Das Nicht-Aufstiegsspiel 2025“ am 6. September in Oberhausen: Eure Solidarität für eine faire Aufstiegsregelung ist jetzt gefragt!

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern

Die Initiative Aufstiegsreform 2025 setzt ein weiteres Ausrufezeichen: Mit Rot-Weiß
Oberhausen aus der Regionalliga West und dem Chemnitzer FC aus der Regionalliga
Nordost haben am Freitag zwei treibende Kräfte der Bewegung auf einer
gemeinsamen Pressekonferenz ein besonderes Solidaritätsspiel angekündigt. Unter
dem Titel „RWO vs CFC – Das Nicht-Aufstiegsspiel 2025“ treffen die beiden
Traditionsvereine am Samstag, 6. September, um 14 Uhr im Niederrhein Stadion
aufeinander.

Ein Novum im deutschen Fußball

Eine solche Partie hat es im deutschen Fußball bislang nicht gegeben: Zwei Vereine aus unterschiedlichen Regionalligen treten nicht in erster Linie im sportlichen Wettbewerb gegeneinander an, sondern vereint für eine gemeinsame Botschaft – und machen damit deutlich: Das Problem betrifft nicht nur eine Region, sondern ganz Fußball-Deutschland.

„Das Nicht-Aufstiegsspiel 2025“

Mit dem aufrüttelnden Titel „Nicht-Aufstiegsspiel“ wollen Oberhausen und Chemnitz auf die Absurdität hinweisen, dass jedes Jahr mindestens ein Regionalligameister trotz sportlicher Spitzenleistung nicht aufsteigen darf. Austragungsort ist das traditionsreiche Stadion Niederrhein, das im Übrigen im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Die Heimspielstätte von RWO bietet Platz für rund 17.000 Zuschauer, darunter 4.000 überdachte Sitz- und 3.100 überdachte Stehplätze.

Die Initiative unterstreicht mit diesem besonderen Freundschaftsspiel die Forderung, endlich eine faire, einheitliche und transparente Aufstiegsregelung – und eine nachhaltige Reform der 4. Liga – auf den Weg zu bringen.

Stimmen von RWO & CFC

Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender Rot-Weiß Oberhausen: „Die Tatsache, dass es bei derzeit fünf Regionalligen nur vier Aufsteiger gibt, ist die größte Ungerechtigkeit im deutschen Fußball. Mit dem jüngsten Beschluss der Verbände, eine Arbeitsgruppe zur Reformierung der Aufstiegsregelung ins Leben zu rufen, ist ein erster wichtiger Teilerfolg gelungen. Doch der Kampf geht weiter. Wir laden alle Fußballfans aus Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland zum Solidarspiel RWO gegen Chemnitz ein. Lasst uns der überfälligen Forderung nach einer fairen Aufstiegsregelung gemeinsam eine große, bundesweite Bühne geben.“

Tommy Haeder, Geschäftsstellenleiter Chemnitzer FC & Sprecher der Initiative Aufstiegsreform 2025: „Dieses Spiel ist weit mehr als ein Freundschaftskick – es ist ein Symbol unseres gemeinsamen Kampfes. Zwei ambitionierte Traditionsvereine aus Ost und West stehen Schulter an Schulter und machen deutlich: Meister müssen aufsteigen. Alles andere widerspricht dem Grundgedanken des Sports. Wir rufen die Fans beider Vereine und alle Fußballfreunde in Deutschland auf, am 6. September in Oberhausen dabei zu sein oder mit einem Soli-Ticket ihre Unterstützung zu zeigen.“

Aktionen & Rahmenbedingungen

  • Der Gewinn aus diesem Spiel fließt in die Arbeit der Initiative und dient der Finanzierung von Kampagnen, juristischer Unterstützung sowie weiterer Aktionen. Konkret kommt die Summe dem neu gegründeten INOFV e.V. (Interessenverein Nordostdeutscher Fußball) zugute.
  • Soli-Ticket für 5 Euro: Auch für Fans, die nicht vor Ort sein können.
  • Spalier: 42 Kinder in den Trikots der Vereine, die die Initiative unterstützen, bilden den optischen Rahmen für den Einlauf der Teams.
  • Trikot-Sonderaktion: Beide Teams laufen mit dem Logo der Initiative „Aufstiegsreform 2025“ und dem Slogan „Meister müssen aufsteigen“ auf
  • Keine klassische Fantrennung: Oberhausen- und Chemnitz-Fans erhalten eigene Bereiche, gleichzeitig sind auch alle neutralen Fußballfans aus ganz Deutschland ausdrücklich willkommen.
  • Prominente Unterstützung: Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus dem deutschen Fußball werden in Oberhausen erwartet, um ihre Stimme für die Reforminitiative zu erheben. Nähere Infos dazu folgen.
  • Ticketinfos: Sitzplatz: 15 Euro Stehplatz: 10 Euro Ermäßigt: 8 Euro Soli-Ticket: 5 Euro (No-Show-Variante)
  • Vorverkaufsstart: Ab sofort online im RWO-Ticketshop; für CFC-Fans zusätzlich im Fanshop an der Gellertstraße ab Dienstag, 26. August 2025
Aufrufe: 024.8.2025, 10:00 Uhr
RWOAutor