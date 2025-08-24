RWO und Chemnitz bestreiten "Nicht-Aufstiegsspiel"

Die Initiative Aufstiegsreform 2025 setzt ein weiteres Ausrufezeichen: Mit Rot-Weiß Oberhausen aus der Regionalliga West und dem Chemnitzer FC aus der Regionalliga Nordost haben am Freitag zwei treibende Kräfte der Bewegung auf einer gemeinsamen Pressekonferenz ein besonderes Solidaritätsspiel angekündigt. Unter dem Titel „RWO vs CFC – Das Nicht-Aufstiegsspiel 2025“ treffen die beiden Traditionsvereine am Samstag, 6. September, um 14 Uhr im Niederrhein Stadion aufeinander.

Eine solche Partie hat es im deutschen Fußball bislang nicht gegeben: Zwei Vereine aus unterschiedlichen Regionalligen treten nicht in erster Linie im sportlichen Wettbewerb gegeneinander an, sondern vereint für eine gemeinsame Botschaft – und machen damit deutlich: Das Problem betrifft nicht nur eine Region, sondern ganz Fußball-Deutschland.

Mit dem aufrüttelnden Titel „Nicht-Aufstiegsspiel“ wollen Oberhausen und Chemnitz auf die Absurdität hinweisen, dass jedes Jahr mindestens ein Regionalligameister trotz sportlicher Spitzenleistung nicht aufsteigen darf. Austragungsort ist das traditionsreiche Stadion Niederrhein, das im Übrigen im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Die Heimspielstätte von RWO bietet Platz für rund 17.000 Zuschauer, darunter 4.000 überdachte Sitz- und 3.100 überdachte Stehplätze.

Die Initiative unterstreicht mit diesem besonderen Freundschaftsspiel die Forderung, endlich eine faire, einheitliche und transparente Aufstiegsregelung – und eine nachhaltige Reform der 4. Liga – auf den Weg zu bringen.

Stimmen von RWO & CFC

Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender Rot-Weiß Oberhausen: „Die Tatsache, dass es bei derzeit fünf Regionalligen nur vier Aufsteiger gibt, ist die größte Ungerechtigkeit im deutschen Fußball. Mit dem jüngsten Beschluss der Verbände, eine Arbeitsgruppe zur Reformierung der Aufstiegsregelung ins Leben zu rufen, ist ein erster wichtiger Teilerfolg gelungen. Doch der Kampf geht weiter. Wir laden alle Fußballfans aus Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland zum Solidarspiel RWO gegen Chemnitz ein. Lasst uns der überfälligen Forderung nach einer fairen Aufstiegsregelung gemeinsam eine große, bundesweite Bühne geben.“

Tommy Haeder, Geschäftsstellenleiter Chemnitzer FC & Sprecher der Initiative Aufstiegsreform 2025: „Dieses Spiel ist weit mehr als ein Freundschaftskick – es ist ein Symbol unseres gemeinsamen Kampfes. Zwei ambitionierte Traditionsvereine aus Ost und West stehen Schulter an Schulter und machen deutlich: Meister müssen aufsteigen. Alles andere widerspricht dem Grundgedanken des Sports. Wir rufen die Fans beider Vereine und alle Fußballfreunde in Deutschland auf, am 6. September in Oberhausen dabei zu sein oder mit einem Soli-Ticket ihre Unterstützung zu zeigen.“

Aktionen & Rahmenbedingungen