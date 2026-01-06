 2025-12-17T10:26:01.779Z

RWO-Testspiele.
RWO-Testspiele. – Foto: Boris Hempel

RWO trifft auf Lok Leipzig und FSV Luckenwalde

Rot-Weiß Oberhausen testet im Türkei-Trainingslager gegen Lokomotive Leipzig und FSV Luckenwalde.

Gleich zweimal testet die Mannschaft von Sebastian Gunkel im Wintertrainingslager in der Türkei gegen deutsche Gegner.

Seit vergangenem Samstag sind die Profis von Rot-Weiß Oberhausen zurück auf dem Trainingsplatz und bereiten sich auf die Rückrunde vor. Aufgrund der aktuellen Wetterlange in Deutschland ist die Vorfreunde auf die Temperaturen in der Türkei riesig, nun steht auch fest gegen den die Mannschaft die letzten Härtetests vor dem Rückrundenauftakt am Samstag den 24.1 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf.

Bereits am zweiten Tag des Trainingslagers steht das erste Testspiel gegen den Regionalligisten 1.FC Lok Leipzig an. Anpfiff ist um 16 Uhr Ortszeit (14 Uhr Deutscher Zeit) bedeutet. Gespielt wird im Emirhan Sportkomplex in Side.

Ebenfalls gegen einen Nord-Ost Regionalligisten geht es am vorletzten Tag um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr Deutscher Zeit). Das Spiel gegen den FSV Luckenwalde findet ebenfalls im Emirhan Sportkomplex in Side statt.

Für alle Teilnehmer der Fanreise ist der Eintritt zu den Spielen kostenlos

Rückrunden-Dauerkarten im Verkauf

Die Rückrunden-Dauerkartenaktion von Rot-Weiß Oberhausen stößt weiterhin auf sehr großes Interesse. Bereits 101 von insgesamt 200 verfügbaren Rückrunden-Dauerkarten haben inzwischen einen neuen Besitzer gefunden, damit ist mehr als die Hälfte des Kontingents vergriffen.

Mit der Rückrunden-Dauerkarte erhalten RWO-Fans die Möglichkeit, alle Heimspiele der Rückrunde im Stadion Niederrhein live zu verfolgen und sich frühzeitig ihren festen Platz zu sichern. Zusätzlich wartet auf die Käufer ein besonderer Mehrwert: Ein Heimspiel der Rückrunde ist für Inhaber der Rückrunden-Dauerkarte kostenlos und damit bereits im Ticketpreis enthalten.

Die Rückrunden-Dauerkarte ist ausschließlich online über den offiziellen RWO-Ticketshop erhältlich.

Rot-Weiß Oberhausen bedankt sich ausdrücklich für die große Unterstützung und das Vertrauen der Fans. Die Mannschaft freut sich darauf, gemeinsam mit den Anhängern eine stimmungsvolle und erfolgreiche Rückrunde zu bestreiten und im Stadion Niederrhein erneut für besondere Fußballmomente zu sorgen.

