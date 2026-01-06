RWO trifft auf Lok Leipzig und FSV Luckenwalde

Seit vergangenem Samstag sind die Profis von Rot-Weiß Oberhausen zurück auf dem Trainingsplatz und bereiten sich auf die Rückrunde vor. Aufgrund der aktuellen Wetterlange in Deutschland ist die Vorfreunde auf die Temperaturen in der Türkei riesig, nun steht auch fest gegen den die Mannschaft die letzten Härtetests vor dem Rückrundenauftakt am Samstag den 24.1 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf.

Bereits am zweiten Tag des Trainingslagers steht das erste Testspiel gegen den Regionalligisten 1.FC Lok Leipzig an. Anpfiff ist um 16 Uhr Ortszeit (14 Uhr Deutscher Zeit) bedeutet. Gespielt wird im Emirhan Sportkomplex in Side.

Ebenfalls gegen einen Nord-Ost Regionalligisten geht es am vorletzten Tag um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr Deutscher Zeit). Das Spiel gegen den FSV Luckenwalde findet ebenfalls im Emirhan Sportkomplex in Side statt.

Für alle Teilnehmer der Fanreise ist der Eintritt zu den Spielen kostenlos