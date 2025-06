RWO-Torjäger Tarsis Bonga wechselt die Regionalliga

Seit Dienstag hat Tarsis Bonga einen neuen Verein, am Mittwoch trainierte er gar das erste Mal mit. Der 1,97 Meter große Stürmer, den Rot-Weiß Oberhausen gerne gehalten hätte, wechselt von der Regionalliga West in die Regionalliga Bayern und schließt sich dort den Würzburger Kickers an.

Bonga, 28 Jahre alt, hat eine spannende Vita und spielte unter anderem schon für Bayer 04 Leverkusen, VfL Bochum und Chemnitzer FC oder Eintracht Braunschweig sowie TSV 1860 München. Er kam bei Bochum in der Bundesliga und 2. Bundesliga zum Einsatz, verfügt darüber hinaus über reichlich Erfahrung in der 3. Liga. In Oberhausen avancierte er schnell zum Schlüsselspieler und erzielte in 23 Partien neun Tore. Die Kickers wurden 2023/24 Meister der Regionalliga Bayern, verpassten den Aufstieg durch eine Relegations-Pleite gegen Hannover 96 II. Zuletzt wurde der Zweitligist von 2020/21 Tabellensechster.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Würzburg“, sagt Bonga bei seiner Vorstellung in den Vereinsmedien. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren offen und klar, und ich bin bereit, mich hier neu zu beweisen.“