Aufatmen bei Rot-Weiß Oberhausens Zweiter. – Foto: Jochen Classen

RWO-Team 2 holt ersehnten Sieg Negativserie nach fünf Spielen beendet.

Das RWO-Team 2 konnte am vergangenen Wochenende den ersten Sieg nach fünf Spielen ohne Punkt einfahren und den VfR 08 Oberhausen mit 3:1 besiegen.

Die Kleeblätter starteten trotz der Negativ-Serie hochmotiviert in die Partie und hatten sich einiges vorgenommen. In der ersten Halbzeit sollte der Torerfolg aber noch nicht gelingen. Im zweiten Spielabschnitt war es dann Adrian Reiss, der die Kleeblätter in der 54. Minute in Führung brachte. Nur drei Minuten danach erhöhte Chris Harder auf 0:2 und nur zwei Zeigerumdrehungen später beförderte Lars Bruckwilder den Ball zum 0:3 ins Tor. Nach 73 Minuten traf Tom Kneifel zum 1:3 und die Rot-Weißen mussten kurz darauf noch eine Rote Karte einstecken und das Spiel mit zehn Mann beenden, was aber am Sieg nichts mehr änderte