RWO-Team 2 gewinnt fulminantes Heimspiel Kreisliga A Oberhausen: 5:4-Sieg gegen Blau-Weiß Fühlenbrock.

Das RWO-Team 2 erwischte einen Start nach Maß: Bereits nach sechs Minuten brachte Chris Harder die Kleeblätter in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Nico Grosse-Beck auf 2:0. Kurz vor der Pause kamen die Gäste durch Mike Slenak, aber noch zum 2:1-Anschlusstreffer.

Jener Mike Slenak besorgte nach der Pause auch den 2:2-Ausgleich (48.). Nach einer guten Stunde drehten die Gäste die Partie dann komplett. Nachdem man vorher einige Male am Aluminium gescheitert war, traf Marcel Weiß zum 2:3. Die Führung hielt aber auch nur gut zehn Minuten, ehe Nico Grosse-Beck den Ausgleich zum 3:3 erzielte. In der 82. Minute war es dann der Mann des Tages, Nico Grosse-Beck, der seinen Dreierpack schnürte und die Kleeblätter mit 4:3 in Führung schoss. Die Rot-Weißen sahen wie der sichere Sieger aus, mussten aber in der 89. Minute durch Steffen Ludwig noch den 4:4-Ausgleich hinnehmen. Aber das verrückte Spiel hatte noch eine weitere Wendung in sich und so war es, der kurz zuvor eingewechselte Robin Kinowski, der in der Nachspielzeit das 5:4 und damit den Endstand erzielte.