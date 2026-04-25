RWO strauchelt, Fortuna Köln profitiert im Meisterrenen

Enzo Wirtz (li) sorgte für die Führung der Kölner. – Foto: IMAGO/ HMB-Media

Die Samstagsspiel in der Regionalliga brachten reichlich Drehungen und Wendungen. Nicht nur die SSVg Velbert fand sich beim 3:3 gegen den 1. FC Köln II im Wechselbad der Gefühle. Gleiches gilt auch für den Wuppertaler SV, der den anfänglichen Rückstand gegen RW Oberhausen drehte, spät aber noch den Ausgleich schlucken musste. Einziger Gewinner vom Samstag ist somit in doppelter Hinsicht Fortuna Köln. Der Spitzenreiter hält mit RWO den ärgsten Verfolger auf Distanz und dürfte im Normalfall nur noch sehr schwer von Platz eins zu verdrängen sein.

____ Machtemes in der Nachspielzeit: Velbert holt nach zwei Führungen immerhin einen Punkt

Viel besser hätte es für die Velberter anfangs kaum laufen können. Tristan Duschke lenkte einen Eckball auch etwas glücklich ins lange Eck (6.). Dabei sollte es aber nicht lange bleiben. Ein satter Abschluss von Fayssal Harchaoui prallte über den Innenpfosten ins Tor der SSVg (13.). Die Velberter gingen noch vor der Pause erneut in Führung. Oguczan Büyükarslan erhielt den Ball nach wunderschönem Doppelpass mit Calvin Mockschan wieder und schob die Kugel sicher ins Eck (32.). Diesen Vorsprung konnten die Velberter lange Zeit verwalten, ehe Marvin Ajani einen Eckstoß aus kurzer Distanz ins Tor köpfte (73.). Die Kölner sollten das Spiel sogar drehen. Ajani wurde im Strafraum klar gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sargis Adamyan zum 3:2 (86.). Das Spiegelbild auf der anderen Seite. Büyükarslan holte diesmal den Strafstoß heraus. In der tiefen Nachspielzeit nahm sich Max Machtemes der Verantwortung und sicherte den Velberten einen hart erkämpften Punkt (90.+5) SSVg Velbert – 1. FC Köln II 3:3

SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Tristan Duschke (70. Kilian-Joel Wagenaar), Felix Herzenbruch, Max Machtemes, Ismail Remmo, Timo Böhm (64. Benjamin Hemcke), Calvin Marion Mockschan (70. David Glavas), Philip Buczkowski, Artur Golubytskij (70. Beyhan Ametov), Oguzcan Büyükarslan, Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski

1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Cenny Neumann, Mikail Özkan, Arda Süne (46. Safyan Touré), Fayssal Harchaoui, Patrik Kristal, Jonathan Friemel, Bernie Lennemann, Sargis Adamyan (90. Luca Dürholtz), Fynn Schenten - Trainer: Evangelos Sbonias

Schiedsrichter: Patrick Holz

Tore: 1:0 Tristan Duschke (6.), 1:1 Fayssal Harchaoui (13.), 2:1 Oguzcan Büyükarslan (32.), 2:2 Marvin Ajani (73.), 2:3 Sargis Adamyan (86. Foulelfmeter), 3:3 Max Machtemes (90.+5 Foulelfmeter)

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Fortuna Köln verschafft sich wieder Luft auf RWO

Der Spitzenreiter konnte von Glück sprechen, dass ein haarsträubender Fehler von Seymour Fünger nicht mit einem Gegentreffer bestraft wurde. Moussa Doumbouya lief alleine auf Lennart Winkler zu, scheiterte jedoch am Schlussmann (6.). Für die Kölner führte etwas später ein ruhender Ball zum Erfolg. Adrian Stanilewicz fand zunächst Fünger, der mit dem Kopf auf Enzo Wirtz verlängerte. Der Stürmer beendete seine persönliche Durststrecke mit dem Führungstreffer für die Domstädter (20.). Köln verzeichnete in der Folge mehr Ballbesitz, konnte daraus nicht mehr als so manch ruhenden Ball erzielen. Doch das war in der zweiten Hälfte schon wieder hinfällig. Nach Flanke von Robin Afamefuna sorgte Timo Borneman für den beruhigenden 2:0-Vorsprung (58.). Nico Thier hätte diesen mit einem Kracher aus der Distanz erhöhen können, traf aber nur den Querbalken (63.). Wiedenbrück konnte sich in der Schlussphase nicht mehr aufbäumen. Beim Tabellenschlusslicht gehen allmählich die Lichter aus. SC Fortuna Köln – SC Wiedenbrück 2:0

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Seymour Fünger, Robin Afamefuna, David Haider, Tom Geerkens (46. Jonas Michelbrink), Rafael Garcia (81. Kian Hekmat), Nico Thier (86. Neo Telle), Georg Strauch, Adrian Stanilewicz, Timo Bornemann (71. Luca Majetic), Enzo Wirtz (81. Hamadi Al Ghaddioui) - Trainer: Matthias Mink

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher (46. Lukas Kasparek), Joel Udelhoven, Timo Kondziella, Nikola Aracic, Daniel Sanchez Ruiz Diaz, Maik Amedick, Fabio Riedl (63. Saban Kaptan), Konstantin Gerhardt, Davud Tuma, Sebastian Mai (75. Akbar Tchadjobo), Moussa Doumbouya - Trainer: Dominik Sammer

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)

Tore: 1:0 Enzo Wirtz (20.), 2:0 Timo Bornemann (58.)