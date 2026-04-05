RWO: Stadionpatenschaften ab sofort für alle verfügbar

RWO öffnet die Stadionpatenschaften für alle – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Ein besonders starkes Zeichen setzen dabei die aktive Fanszene und Fanclubs aus dem RWO-Fanrat. Sie stehen geschlossen hinter der Aktion – und gehen ganz bewusst voran. Gemeinsam erwerben Semper fideles 2005, PSU, Handtuchmafia 1999 sowie der RWO-Fancontainer insgesamt vier Firmenpatenschaften und legen damit eindrucksvoll vor. Ein klares Bekenntnis, ein starkes Signal des Zusammenhalts und gleichzeitig ein Aufruf an alle Rot-Weißen, sich ebenfalls zu beteiligen.

Patenschaft wird sichtbar

Nun haben auch Fans und Mitglieder die Möglichkeit, sich ihren Platz in der Geschichte zu sichern. Die Stadionpatenschaft läuft über fünf Jahre und ist zu bewusst fanfreundlichen Konditionen erhältlich: für 19,26 Euro pro Halbjahr oder einmalig 192,60 Euro. Der Abschluss erfolgt einfach und bequem online über das bekannte LMS-Portal von Rot-Weiß Oberhausen.

Mit der Patenschaft wird die Unterstützung nicht nur spürbar, sondern auch sichtbar. Namen der Paten erscheinen auf dem LED-Screen an der Lindnerstraße sowie auf der offiziellen RWO-Homepage und werden auf einem exklusiven Sondertrikot zum Jubiläum verewigt. Darüber hinaus profitieren Stadionpaten von attraktiven Vorteilen wie einem dauerhaften Rabatt von 19,26 Prozent auf Merchandise-Artikel (ab 01.07.) sowie einem Preisnachlass von 50 Prozent auf die Vorbestellung für das Sondertrikot. Eine persönliche Urkunde macht die Patenschaft zudem zu einem bleibenden Erinnerungsstück.