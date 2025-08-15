Dreifacher Jubel beim Sieg gegen den Bonner SC. – Foto: Boris Hempel

RWO-Sportchef: "Eine Frage der Zeit" bis das Team voll im Saft steht Mit dem 3:1-Erfolg gegen den Bonner SC ist den Verantwortlichen von RW Oberhausen mit dem ersten Punkten nach drei Spieltagen bereits ein Stein vom Herzen gefallen. Setzt sich der positive Eindruck auch gegen Fortuna Köln fort, sind die Kleeblätter plötzlich wieder mitten in der Verlosung.

Momentaufnahme? Oder doch Teil einer positiven Trendwende? In jedem Fall stehen für RW Oberhausen mit Verzögerung die ersten Punkte auf der Habenseite. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein war dem sportlichen Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano entsprechend auch schon mehr als nur Zweckoptimismus anzuhören.

Positive Fortschritte, doch noch ist nicht alles rosig "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns noch weiter verbessern können und werden", betont Lichtenwimmer-Conversano, verfällt aber mit dem Dreier gegen den Aufsteiger nicht in überschwängliche Euphorie. "Das, was wir am 3. Spieltag gezeigt haben, war in Ordnung. Es waren aber auch nicht die 100 Prozent, die wir im Stande sind zu leisten. Ich weiß, dass der Prozess noch ein paar Wochen andauern wird. Wir wollen auf dem Weg dahin trotzdem so viele Zähler wie möglich einsammeln."

Schon in der Woche zuvor sprach RWO-Zugang Lucas Halangk immer wieder von einer "Spielidee", dessen Implementierung noch etwas Zeit benötige. Doch auch mit diesem Zugeständnis hätte Lichtenwimmer-Conversano etwas weniger Wachstumsschmerzen zum Ligastart erwartet: "Es wurde in den ersten Spielen schon deutlich, dass da noch nicht alles rund lief – so ehrlich muss man schon zu sich sein", gab der 35-Jährige zu. Dass sich das Team noch weiter finden muss, soll entsprechend auch nicht mehr lange als Ausrede gelten. "Die Mannschaft ist jetzt zwei Monate zusammen. Deswegen erwarte ich von Regionalliga-erfahrenen Spielern, dass diese Laufwege und Ideen schnell aufgenommen werden."

Zur Wahrheit gehört nämlich auch ein mittelgroßer Umbruch in Oberhausen. Leistungsträger aus der Vorsaison wie Timur Kesim, Denis Donkor und Kerem Yalcin mussten ersetzt werden. Von den Neuverpflichtungen um Halangk, Christopher Schepp und den erst in der Vorwoche verpflichteten Drew Murray ist der Sportchef überzeugt: "Dass die alle kicken können, wissen wir auch. Deswegen ist es für mich nur eine Frage der Zeit, bis es auch sehr gut harmoniert. Ich bin sehr zufrieden mit den Neuzugängen und es sind auch einige sehr nah an der Startelf dran." In Sachen Spielfreude und Offensivdrang war der Sportchef vom dritten Ligaauftritt zwar schon überzeugt. Für die kommenden Aufgaben hat er aber noch einen Wunsch: "Jetzt müssen wir die Energie hochhalten. Ohne harte Arbeit gibt es keine Punkte. Bonn hat uns beispielsweise auch im zweiten Teil der ersten Halbzeit gezeigt, wie man mit einer Portion Willen und Aggressivität einen Gegner unter Druck setzen kann." Angstgegner Fortuna Köln? Für die nächste große Prüfung geht es ins Südstadion von Fortuna Köln. In den vergangen Jahren waren die Domstädter ein nicht unbedingt gern gesehener Gegner. Vor dem letzten Aufeinandertreffen – ein 2:0-Heimsieg im Stadion am Niederrhein – wartete RWO neun Partien auf einen Dreier gegen die Fortuna.

