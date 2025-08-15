RWO-Sportchef: "Eine Frage der Zeit" bis das Team voll im Saft steht

Momentaufnahme? Oder doch Teil einer positiven Trendwende? In jedem Fall stehen für RW Oberhausen mit Verzögerung die ersten Punkte auf der Habenseite. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein war dem sportlichen Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano entsprechend auch schon mehr als nur Zweckoptimismus anzuhören.
"Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns noch weiter verbessern können und werden", betont Lichtenwimmer-Conversano, verfällt aber mit dem Dreier gegen den Aufsteiger nicht in überschwängliche Euphorie. "Das, was wir am 3. Spieltag gezeigt haben, war in Ordnung. Es waren aber auch nicht die 100 Prozent, die wir im Stande sind zu leisten. Ich weiß, dass der Prozess noch ein paar Wochen andauern wird. Wir wollen auf dem Weg dahin trotzdem so viele Zähler wie möglich einsammeln."
Schon in der Woche zuvor sprach RWO-Zugang Lucas Halangk immer wieder von einer "Spielidee", dessen Implementierung noch etwas Zeit benötige. Doch auch mit diesem Zugeständnis hätte Lichtenwimmer-Conversano etwas weniger Wachstumsschmerzen zum Ligastart erwartet: "Es wurde in den ersten Spielen schon deutlich, dass da noch nicht alles rund lief – so ehrlich muss man schon zu sich sein", gab der 35-Jährige zu. Dass sich das Team noch weiter finden muss, soll entsprechend auch nicht mehr lange als Ausrede gelten. "Die Mannschaft ist jetzt zwei Monate zusammen. Deswegen erwarte ich von Regionalliga-erfahrenen Spielern, dass diese Laufwege und Ideen schnell aufgenommen werden."
Zur Wahrheit gehört nämlich auch ein mittelgroßer Umbruch in Oberhausen. Leistungsträger aus der Vorsaison wie Timur Kesim, Denis Donkor und Kerem Yalcin mussten ersetzt werden. Von den Neuverpflichtungen um Halangk, Christopher Schepp und den erst in der Vorwoche verpflichteten Drew Murray ist der Sportchef überzeugt: "Dass die alle kicken können, wissen wir auch. Deswegen ist es für mich nur eine Frage der Zeit, bis es auch sehr gut harmoniert. Ich bin sehr zufrieden mit den Neuzugängen und es sind auch einige sehr nah an der Startelf dran."
In Sachen Spielfreude und Offensivdrang war der Sportchef vom dritten Ligaauftritt zwar schon überzeugt. Für die kommenden Aufgaben hat er aber noch einen Wunsch: "Jetzt müssen wir die Energie hochhalten. Ohne harte Arbeit gibt es keine Punkte. Bonn hat uns beispielsweise auch im zweiten Teil der ersten Halbzeit gezeigt, wie man mit einer Portion Willen und Aggressivität einen Gegner unter Druck setzen kann."
Für die nächste große Prüfung geht es ins Südstadion von Fortuna Köln. In den vergangen Jahren waren die Domstädter ein nicht unbedingt gern gesehener Gegner. Vor dem letzten Aufeinandertreffen – ein 2:0-Heimsieg im Stadion am Niederrhein – wartete RWO neun Partien auf einen Dreier gegen die Fortuna.
Auch in der laufenden Saison stellt das Team von Matthias Mink wieder einen überaus schlagkräftigen Kader, der vielleicht auch oben mitmischen könnte: "Die Standards sind extrem gut", analysierte Lichtenwimmer-Conversano eine Stärke des kommenden Kontrahenten. "Die haben mit Adrian Stanilewicz einen sehr guten Freistoßschützen und haben auch verschiedenste Spieler – in der Defensive und Offensive –, die bei Standards gefährlich werden können. Ich finde die erste Elf auch sehr stark. Das ist für mich in den Top fünf der Liga." In der Offensive muss das Team den Kreuzbandriss von Suhevel Najar auffangen. Eine Aufgabe, die im vergangenen Ligaauftritt gegen Borussia Mönchengladbach II (2:3) nicht von Erfolg gekrönt wurde.
Grundsätzlich gilt für beide Mannschaften, dass mit einem Sieg rein tabellarisch zumindest für den Moment der Anschluss an die Top-Platzierungen hergestellt werden könnte. Weil einige Teams erst am Sonntag nachlegen können, winkt ein großer Sprung nach vorne im Tableau. Auch wenn die Aussagekraft dessen erst im Verlaufe der Spielzeit zunimmt, lässt sich der gelegentliche Blick auf die Konkurrenz fast nicht vermeiden: "Ich bin ehrlich. Die ersten zwei Spieltag habe ich schon auf die Tabelle geschaut. Nach Bonn war es mir völlig egal wie die anderen spielen", verriet Lichtenwimmer-Conversano.
Als netter Positiveffekt der ausgeglichenen Liga, konnte sich noch kein Team wirklich absetzen, wodurch die Abstände nach ganz oben schlimmer hätten ausfallen können: "Klar, es ist schön, wenn du mit zwei Niederlagen startest, dann aber nicht sechs Punkten hinterherläufst, sondern vielleicht nur vier", schildert er. "Aber ich glaube, wir tun gut daran, dass wir noch keinen Fokus auf die Tabelle legen. Erst wenn wir die Aufgaben in den kommenden Wochen meistern, spielt die Tabelle wieder eine Rolle."