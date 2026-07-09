RWO-Sponsoring: Uhlig zieht positives Zwischenfazit Rot-Weiß Oberhausen kann ein positives Zwischenfazit zum Sponsoring ziehen. von Rot-Weiß Oberhausen · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

RWO zieht ein positives Zwischenfazit hinsichtlich des Sponsorings. – Foto: Rot-Weiß Oberhausen

Marcus Uhlig sorgte im Januar 2025 für durchaus ungläubige Blicke bei vielen RWO-Mitgliedern, als er in seiner ersten Ansprache als neuer Vorstandsvorsitzender von RWO das ambitionierte Ziel verkündete, bis zum Ende der Saison 25/26 insgesamt 150 Unternehmen als RWO-Partner begrüßen zu wollen

Hintergrund für diese Zielvorgabe war (und ist) die selbst gemachte Vorgabe des Vereins, alles dafür zu tun, die Einnahmen des Vereins zu erhöhen. Und so wurde nach dem Vorstandswechsel im Januar 2025 ein erster Schwerpunkt darauf gelegt, im Bereich „Vertrieb / Sponsoring" alles zu durchleuchten und eine völlig neue Herangehensweise in Angriff zu nehmen. Wer spricht neue (oder alte) Partner künftig an? Wie sollen sie angesprochen werden? Was bietet RWO als Gegenleistung an? Welche Werbemaßnahmen können wir zusätzlich anbieten? Wie betreuen wir unsere Partner nach der Vertragsunterschrift? Wie sehen unsere Preise aus? Wie sorgen wir für ein verbessertes Networking unter unseren Partnern?

„Wir haben uns danach schnell zusammengesetzt, ganz bewusst mit einem großen, leeren weißen Blatt Papier und uns mit all diesen Fragen beschäftigt", so RWOs Vorstand Thorsten Binder rückblickend. Marcus Uhlig ergänzt: „Natürlich war diese vollmundige Aussage damals ein gewisses Risiko, aber es war und ist immer noch alternativlos, die Einnahmen des Vereins vor allem über den Bereich Sponsoring zu erhöhen". Zeit für ein Zwischenfazit, neue Ziele und ein Appell Wie viele Partner waren zum Stichtag 30. Juni 2026 an Bord? In der Tat waren es 147! Also 147 Unternehmen, die sich partnerschaftlich als kleiner, mittlerer oder großer Sponsor in der Saison 25/26 bei und für RWO engagiert haben.