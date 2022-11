RWO-Spiel fällt ins Wasser Unbespielbarkeit des Platzes Grund für kurzfristige Absage +++ Update: Nachholtermin schon am Mittwoch

Der erste wirklich nass-kalte Tag in diesem Spätjahr bringt die erste Spielabsage für Landesligist RWO Alzey mit sich. Waren die Rot-Weißen am Vormittag noch optimistisch, die Partie gegen den VfR Grünstadt austragen zu können, so machten die Unparteiischen bei ihrer Platzbegehung einen Strich durch die Rechnung. Da waren beide Teams schon vor Ort.