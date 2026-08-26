RWO souverän, Hilden & Bocholt zittern im Niederrheinpokal

RW Oberhausen schlägt den FC Kray souverän. – Foto: IMAGO / Revierfoto

Der Niederrheinpokal war am Mittwoch spannender als erwartet, zumindest aus Sicht der Regionalliga-Klubs. Rot-Weiß Oberhausen wurde seiner Favoritenrolle gegen FC Kray souverän gerecht, der VfB 03 Hilden und der 1. FC Bocholt kamen dagegen erst in der Verlängerung mit etwas Dusel weiter.

Von den Regionalliga-Klubs in diesen Partien kam nur Rot-Weiß Oberhausen wirklich souverän weiter. Die Mannschaft von Sebastian Gunkel setzte sich gegen den Landesliga-Klub FC Kray mit 4:0 durch und stellte die Weichen früh auf Weiterkommen.

Hilden ging durch Armin Deljkovic in der 63. Minute in Führung, doch Jan Pflipsen glich nur zehn Minuten später aus. Danach blieb es eng und die Hausherren erzwangen die Verlängerung. Erst in der 114. Minute erlöste Nick Sangl den Regionalligisten mit dem 2:1. Nach einer Ecke köpfte der Verteidiger Hilden in die nächste Runde. Für Odenkirchen blieb ein starker Pokalabend ohne Belohnung, für Hilden ein Weiterkommen mit blauem Auge.

Deutlich mehr Mühe hatte der VfB 03 Hilden bei der SpVg Odenkirchen. Der Bezirksligist hielt die Partie lange offen, kam selbst zu guten Möglichkeiten und durfte bis tief in die Verlängerung auf die Überraschung hoffen. Mit etwas mehr Glück und Ruhe im Abschluss wäre der Coup auch greifbar gewesen.

Yannik Möker brachte RWO in der 24. Minute in Führung, Kerem Yalcin legte fünf Minuten später nach. Kurz vor der Pause erhöhte Burinyuy Nyuydine auf 3:0, direkt nach dem Seitenwechsel traf Travis de Jong schon zum Endstand. Danach ließ Oberhausen die Partie auf Halbgas ins Ziel laufen und sparte Kräfte. Die Essener haben sich ordentlich verkauft und das Ergebnis im Stadion Niederrhein im Rahmen gehalten.

Noch später fiel die Entscheidung beim 1. FC Bocholt. Der Vizemeister der Regionalliga West von 2024 setzte sich beim DV Solingen erst kurz vor dem Elfmeterschießen durch. Zunächst sah vieles nach einem Arbeitssieg für Bocholt aus. Malek Fakhro traf in der 27. Minute zum 1:0. Solingen blieb aber im Spiel und kam durch Gabriel Binga Pemba in der 75. Minute zum Ausgleich. Danach hielt der Landesligist das Ergebnis lange offen und brachte den Favoriten an den Rand der Entscheidung vom Punkt.

In der Nachspielzeit der Verlängerung schlug Bocholt doch noch zu. Maximilian Jansen erzielte in der 120.+2 Minute das 2:1 und verhinderte damit die Lotterie. Für Solingen ein Gegentreffer zur Unzeit, denn vom Punkt wäre der Einzug in die 2. Runde natürlich greifbar gewesen. Dennoch hat sich der Gastgeber stark präsentiert und kann auf dieser Leistung für die Liga aufbauen.

Fortuna am 9. September zum SV Biemenhorst

Damit stehen RWO, Hilden und Bocholt in der nächsten Runde. Der Abend zeigte aber auch: Der Niederrheinpokal bleibt für höherklassige Teams unangenehm - selbst Rot-Weiss Essen benötigte beim SV Sonsbeck die Verlängerung. Am 9. September folgt mit dem Highlight-Spiel des SV Biemenhorst gegen Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf der krönende Abschluss der Auftakt-Runde.