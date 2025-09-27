RWO siegt in Wiedenbrück, WSV schlägt Lotte, Statement von Fortuna

Der 10. Spieltag in der Regionalliga West läuft. Zum Auftakt setzte sich am Donnerstagabend der 1. FC Bocholt mit 2:1 bei der SSVg Velbert durch. Weiter ging es schon am Freitag. Ebenfalls unter Flutlicht empfing Aufsteiger und Tabellenführer Sportfreunde Siegen die Reserve des VfL Bochum. Am Samstag übernahm Fortuna Köln nach einem 4:0-Sieg beim SV Rödinghausen die Tabellenspitze, Rot-Weiß Oberhausen und der Wuppertaler SV holten Big Points im Tabellenkeller.
Die SSVg Velbert unterliegt dem 1. FC Bocholt knapp mit 1:2. Zum ausführlicheren Spielbericht geht es hier.
Die Sportfreunde Siegen sind weiter ungeschlagen. Auch am 10. Spieltag holte die Mannschaft mindestens einen Punkt. Im Duell der Aufsteiger gab es ein 1:1-Unentschieden gegen den Nachwuchs des VfL Bochum. Die Gäste gingen durch Luis Hartwig nach einer Viertelstunde in Front. Kurz vor der Pause konnten die Hausherren ausgleichen. Nach einer Flanke von Dustin Willms stieg Arif Güclü in die Luft und köpfte zum 1:1 ein (40.). Ohne die ganz große Chance ging schließlich die zweite Halbzeit zu Ende.
Keine Tore gab es zwischen der U21 des 1. FC Köln und dem FC Gütersloh. Damit verpasste es der FCG, in der Tabelle ganz dicht am Spitzenduo Fortuna Köln und Sportfreunde Siegen dranzubleiben.
Wichtige Punkte hat Rot-Weiß Oberhausen im Kellerduell beim SC Wiedenbrück geholt und den Abstand auf die Gefahrenzone auf sechs Zähler ausgebaut. Die Anfangsphase gehörte dabei zunächst den Hausherren, doch kurz vor der Pause sorgte RWO durch Seok-ju Hong für den Führungstreffer. Gegen zwei Gegenspieler setzte er sich durch und vollstreckte zum 1:0 (38.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Lucas Halangk auf 2:0. Beim Nachschuss stand er genau richtig. Erst in der Nachspielzeit kam Wiedenbrück durch Saban Kaptan noch einmal heran, doch kurz darauf war die Partie beendet (90.+4).
Kurzes Aufatmen beim Wuppertaler SV. Bei den Sportfreunden Lotte siegt der WSV mit 2:1. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht.
Über weite Strecken dominierte Fortuna Köln das Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen. Folgerichtig und verdient nahmen sie nach einem klaren 4:0-Erfolg die drei Punkte mit zurück in die Domstadt. Die Fortuna begann druckvoll und kam in den ersten 20 Minuten schon zu drei Großchancen. Kurz darauf fiel auch der erwartbare Führungstreffer. Hamadi Al Ghaddioui netzte zum 1:0. Es folgten weitere gute Gelegenheiten. Kurz vor der Pause kassierte Rödinghausens Viktor Miftaraj nach Notbremse die Rote Karte, Enzo Wirtz verwandelte den Foulelfmeter zum 2:0 (41.). Er war es auch, der kurz nach der Pause das 3:0 erzielte und damit die Vorentscheidung herbeiführte (52.). Mit dem 4:0 zehn Minuten vor dem Ende war die Messe endgültig gelesen. Der eingewechselte Kian Hekmat zimmerte den Ball unter die Latte. Fortuna Köln übernimmt nach dem Sieg die Tabellenführung in der Regionalliga West.
11. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SV Rödinghausen
Fr., 03.10.25 18:00 Uhr FC Gütersloh - SC Wiedenbrück
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr RW Oberhausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Lotte
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Dortmund II
So., 05.10.25 14:00 Uhr Bonner SC - FC Schalke 04 II
So., 05.10.25 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Siegen
