Fortuna Köln stürmt an die Tabellenspitze.
Fortuna Köln stürmt an die Tabellenspitze. – Foto: Orhan Habash

RWO siegt in Wiedenbrück, WSV schlägt Lotte, Statement von Fortuna

Mit einem 4:0-Kantersieg stürmt Fortuna Köln an die Tabellenspitze. Der Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen verschaffen sich im Tabellenkeller etwas Luft.

Der 10. Spieltag in der Regionalliga West läuft. Zum Auftakt setzte sich am Donnerstagabend der 1. FC Bocholt mit 2:1 bei der SSVg Velbert durch. Weiter ging es schon am Freitag. Ebenfalls unter Flutlicht empfing Aufsteiger und Tabellenführer Sportfreunde Siegen die Reserve des VfL Bochum. Am Samstag übernahm Fortuna Köln nach einem 4:0-Sieg beim SV Rödinghausen die Tabellenspitze, Rot-Weiß Oberhausen und der Wuppertaler SV holten Big Points im Tabellenkeller.

So läuft der 10. Spieltag der Regionalliga West

Velbert verliert gegen Bocholt

Do., 25.09.2025, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
1
2

Die SSVg Velbert unterliegt dem 1. FC Bocholt knapp mit 1:2. Zum ausführlicheren Spielbericht geht es hier.

Siegen nach Remis weiter ungeschlagen

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
1
1
Abpfiff

Die Sportfreunde Siegen sind weiter ungeschlagen. Auch am 10. Spieltag holte die Mannschaft mindestens einen Punkt. Im Duell der Aufsteiger gab es ein 1:1-Unentschieden gegen den Nachwuchs des VfL Bochum. Die Gäste gingen durch Luis Hartwig nach einer Viertelstunde in Front. Kurz vor der Pause konnten die Hausherren ausgleichen. Nach einer Flanke von Dustin Willms stieg Arif Güclü in die Luft und köpfte zum 1:1 ein (40.). Ohne die ganz große Chance ging schließlich die zweite Halbzeit zu Ende.

Das sind die Spiele am Samstag

FC Gütersloh in Köln nur unentschieden

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
0
0
Abpfiff

Keine Tore gab es zwischen der U21 des 1. FC Köln und dem FC Gütersloh. Damit verpasste es der FCG, in der Tabelle ganz dicht am Spitzenduo Fortuna Köln und Sportfreunde Siegen dranzubleiben.

Rot-Weiß Oberhausen siegt in Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
1
2
Abpfiff

Wichtige Punkte hat Rot-Weiß Oberhausen im Kellerduell beim SC Wiedenbrück geholt und den Abstand auf die Gefahrenzone auf sechs Zähler ausgebaut. Die Anfangsphase gehörte dabei zunächst den Hausherren, doch kurz vor der Pause sorgte RWO durch Seok-ju Hong für den Führungstreffer. Gegen zwei Gegenspieler setzte er sich durch und vollstreckte zum 1:0 (38.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Lucas Halangk auf 2:0. Beim Nachschuss stand er genau richtig. Erst in der Nachspielzeit kam Wiedenbrück durch Saban Kaptan noch einmal heran, doch kurz darauf war die Partie beendet (90.+4).

Wuppertaler SV verlässt Abstiegszone

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1
2
Abpfiff

Kurzes Aufatmen beim Wuppertaler SV. Bei den Sportfreunden Lotte siegt der WSV mit 2:1. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht.

Fortuna Köln schießt Rödinghausen ab

Heute, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
4
Abpfiff

Über weite Strecken dominierte Fortuna Köln das Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen. Folgerichtig und verdient nahmen sie nach einem klaren 4:0-Erfolg die drei Punkte mit zurück in die Domstadt. Die Fortuna begann druckvoll und kam in den ersten 20 Minuten schon zu drei Großchancen. Kurz darauf fiel auch der erwartbare Führungstreffer. Hamadi Al Ghaddioui netzte zum 1:0. Es folgten weitere gute Gelegenheiten. Kurz vor der Pause kassierte Rödinghausens Viktor Miftaraj nach Notbremse die Rote Karte, Enzo Wirtz verwandelte den Foulelfmeter zum 2:0 (41.). Er war es auch, der kurz nach der Pause das 3:0 erzielte und damit die Vorentscheidung herbeiführte (52.). Mit dem 4:0 zehn Minuten vor dem Ende war die Messe endgültig gelesen. Der eingewechselte Kian Hekmat zimmerte den Ball unter die Latte. Fortuna Köln übernimmt nach dem Sieg die Tabellenführung in der Regionalliga West.

FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II

Heute, 16:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
3
1

Diese Spiele gibt es außerdem

Borussia Dortmund II - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

SC Paderborn II - Borussia Mönchengladbach II

Mo., 29.09.2025, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

So geht es weiter

11. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SV Rödinghausen
Fr., 03.10.25 18:00 Uhr FC Gütersloh - SC Wiedenbrück
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr RW Oberhausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Lotte
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Dortmund II
So., 05.10.25 14:00 Uhr Bonner SC - FC Schalke 04 II
So., 05.10.25 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Siegen

