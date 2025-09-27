RWO siegt in Wiedenbrück, WSV schlägt Lotte, Statement von Fortuna

Die SSVg Velbert unterliegt dem 1. FC Bocholt knapp mit 1:2. Zum ausführlicheren Spielbericht geht es hier .

Die Sportfreunde Siegen sind weiter ungeschlagen. Auch am 10. Spieltag holte die Mannschaft mindestens einen Punkt. Im Duell der Aufsteiger gab es ein 1:1-Unentschieden gegen den Nachwuchs des VfL Bochum. Die Gäste gingen durch Luis Hartwig nach einer Viertelstunde in Front. Kurz vor der Pause konnten die Hausherren ausgleichen. Nach einer Flanke von Dustin Willms stieg Arif Güclü in die Luft und köpfte zum 1:1 ein (40.). Ohne die ganz große Chance ging schließlich die zweite Halbzeit zu Ende.

Keine Tore gab es zwischen der U21 des 1. FC Köln und dem FC Gütersloh. Damit verpasste es der FCG, in der Tabelle ganz dicht am Spitzenduo Fortuna Köln und Sportfreunde Siegen dranzubleiben.

_____

Rot-Weiß Oberhausen siegt in Wiedenbrück

Wichtige Punkte hat Rot-Weiß Oberhausen im Kellerduell beim SC Wiedenbrück geholt und den Abstand auf die Gefahrenzone auf sechs Zähler ausgebaut. Die Anfangsphase gehörte dabei zunächst den Hausherren, doch kurz vor der Pause sorgte RWO durch Seok-ju Hong für den Führungstreffer. Gegen zwei Gegenspieler setzte er sich durch und vollstreckte zum 1:0 (38.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Lucas Halangk auf 2:0. Beim Nachschuss stand er genau richtig. Erst in der Nachspielzeit kam Wiedenbrück durch Saban Kaptan noch einmal heran, doch kurz darauf war die Partie beendet (90.+4).

_____ Wuppertaler SV verlässt Abstiegszone

Kurzes Aufatmen beim Wuppertaler SV. Bei den Sportfreunden Lotte siegt der WSV mit 2:1. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht. _____ Fortuna Köln schießt Rödinghausen ab

Über weite Strecken dominierte Fortuna Köln das Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen. Folgerichtig und verdient nahmen sie nach einem klaren 4:0-Erfolg die drei Punkte mit zurück in die Domstadt. Die Fortuna begann druckvoll und kam in den ersten 20 Minuten schon zu drei Großchancen. Kurz darauf fiel auch der erwartbare Führungstreffer. Hamadi Al Ghaddioui netzte zum 1:0. Es folgten weitere gute Gelegenheiten. Kurz vor der Pause kassierte Rödinghausens Viktor Miftaraj nach Notbremse die Rote Karte, Enzo Wirtz verwandelte den Foulelfmeter zum 2:0 (41.). Er war es auch, der kurz nach der Pause das 3:0 erzielte und damit die Vorentscheidung herbeiführte (52.). Mit dem 4:0 zehn Minuten vor dem Ende war die Messe endgültig gelesen. Der eingewechselte Kian Hekmat zimmerte den Ball unter die Latte. Fortuna Köln übernimmt nach dem Sieg die Tabellenführung in der Regionalliga West. _____ FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II

_____ Diese Spiele gibt es außerdem Borussia Dortmund II - Bonner SC

_____ SC Paderborn II - Borussia Mönchengladbach II

Mo., 29.09.2025, 14:00 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 14:00 live PUSH