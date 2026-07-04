RWO: Schwane wird Leiter „Vertrieb & Sponsoring

Schwane übernimmt eine neue Position bei RWO – Foto: RWO

Bereits seit knapp sechs Monaten ist Til Schwane für RWO im Bereich „Sponsoring & Vertrieb“ tätig und hat vom ersten Tag mit großem Engagement an der Weiterentwicklung des Partnernetzwerks sowie der Vermarktungsaktivitäten des Vereins mitgewirkt. Mit der Übernahme der neuen Position erweitert sich sein Verantwortungs- und Tätigkeitsbereich – weiterhin natürlich in enger Abstimmung mit dem Vorstand und der Geschäftsführung.

Schwane zeigt sich begeistert vom Verein

„Mit Til Schwane haben wir in den vergangenen Monaten einen Mitarbeiter hinzugewonnen, der nicht nur mit großem Engagement und Fachkompetenz überzeugt hat, sondern auch unsere Werte für die Zukunft von Rot-Weiß Oberhausen lebt. Deshalb war es für uns der logische Schritt, ihm zukünftig weitere die Verantwortung zu übertragen. Unser Ziel ist es, bestehende Partnerschaften nachhaltig weiterzuentwickeln, neue Unternehmen für RWO

zu begeistern und damit die wirtschaftliche Basis des Vereins weiter zu stärken. Wir freuen uns sehr, diesen Weg gemeinsam mit Til auf Augenhöhe weiterzugehen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig.

Auch Til Schwane freut sich über die neue Aufgabe: „In den vergangenen Monaten habe ich erlebt, wie groß die Begeisterung für diesen Verein bei Fans und Unternehmen in dieser Stadt ist. Genau dieses Potenzial gilt es nun weiter auszubauen und RWO noch mehr ins Stadtbild zu integrieren. Unser Ziel ist nicht nur Hinzugewinnen neuer, bzw. das Weiterentwickeln bestehender Patenschaften, sondern zudem auch gemeinsam ein starkes Netzwerk für die

Zukunft zu schaffen. Ich freue mich auf die kommende Saison, in der viel Arbeit vor uns liegt. In diese werde ich mich mit noch mehr Eifer stürzen. Es heißt bei RWO schließlich: Wo Wille gewinnt!"