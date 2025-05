RWO schlägt wieder zu: Siebter Zugang bringt Zweitliga-Erfahrung mit

Mit der jüngsten Neuverpflichtung darf sich RW Oberhausen auf die geballte Erfahrung freuen. Alexander Mühling schlägt mit über 300 Einsätzen in der zweit- und dritthöchsten Spielklasse und markiert damit bereits den siebten Zugang der Kleeblätter für die kommende Spielzeit. Zuletzt kam der zentrale Mittelfeldmann für Drittliga-Absteiger SV Sandhausen zum Einsatz.

Schon vor knapp zwei Wochen wurde das Interesse der Oberhausener an Mühling öffentlich bekannt ( >>> hier nachzulesen ). Jetzt machte RWO schließlich Nägel mit Köpfen.

Auch Alexander Mühling schaut mit Zuversicht auf die Rückkehr in seine Heimatstadt: „Unabhängig von meiner Karriere hatten meine Familie und ich vor, nach Oberhausen zurückzukehren. Dass das ich nun für den Verein spielen darf, bei dem ich als Kind immer auf der Tribüne saß, freut mich umso mehr. Die Gespräche mit Dennis und dem Trainerteam waren sehr offen und wir haben schnell zusammengefunden. Ich bin vielleicht schon in einem etwas höheren Fußballeralter angekommen, möchte aber mir selbst und den Fans im Stadion zeigen, was ich drauf habe. Das ist definitiv kein lockerer Karriere-Ausklang für mich.“

Mühling ist bereits der zehnte neue Name, der kommende Saison für den Kader der Ersten in Oberhausen eingeplant ist. Neben sieben externen Verpflichtungen kommen auch noch drei Spieler aus der Jugend. Dem gegenüber stehen bislang elf öffentlich bekannte Abgänge des Regionalliga-Viertplatzierten. Sprich: Allmählich dürften die Oberhausener der Fertigstellung des Kadergerüsts immer näherkommen.