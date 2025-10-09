 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
In neuem Gewand gegen RWE.
In neuem Gewand gegen RWE. – Foto: Fynn Graebe

RWO präsentiert Sondertrikot für Pokalderby

Niederrheinpokal: RW Oberhausen geht mit einem Sondertrikot zum Prestigeduell gegen Rot-Weiss Essen

Zum mit Spannung erwarteten Pokalderby gegen Rot-Weiss Essen wird Rot-Weiß Oberhausen wieder in einem Sondertrikot auflaufen. Dieses Trikot steht nicht nur für die sportliche Rivalität zweier Traditionsvereine, sondern ist auch ein Symbol der Verbundenheit zwischen Partnern und Verein.

Ein Blick auf die Vorderseite des Trikots.
Ein Blick auf die Vorderseite des Trikots. – Foto: Fynn Graebe


Auf der Trikotbrust prangt der Schriftzug der Firma Nottenkämper – ein langjähriger Partner und enger Wegbegleiter des Vereins. Die tiefe Verwurzelung zwischen RWO und Nottenkämper spiegelt sich auch in dieser Saison beim Sponsoring der Pokalbrust wider.

Altbekannter Sponsor auf dem Rücken

Auf dem Trikotrücken wird König Pilsener zu sehen sein – eine Marke, die wie RWO für Ruhrgebietscharme, Leidenschaft und echte Fußballkultur steht. Seit vielen Jahren hält König Pilsener den Kleeblättern die Treue und unterstützt RWO nun auch im Pokalderby.
Als Ärmelsponsor ergänzt das Reisemobil-Center Essen das Sponsoren-Trio auf dem Sondertrikot. Das Unternehmen war bereits beim Halbfinalduell in der vergangenen Saison als Sponsor auf den damaligen Sondertrikots präsent und führt sein Engagement auch an diesem Samstag fort.

