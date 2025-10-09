RWO präsentiert Sondertrikot für Pokalderby

Auf dem Trikotrücken wird König Pilsener zu sehen sein – eine Marke, die wie RWO für Ruhrgebietscharme, Leidenschaft und echte Fußballkultur steht. Seit vielen Jahren hält König Pilsener den Kleeblättern die Treue und unterstützt RWO nun auch im Pokalderby.

Als Ärmelsponsor ergänzt das Reisemobil-Center Essen das Sponsoren-Trio auf dem Sondertrikot. Das Unternehmen war bereits beim Halbfinalduell in der vergangenen Saison als Sponsor auf den damaligen Sondertrikots präsent und führt sein Engagement auch an diesem Samstag fort.