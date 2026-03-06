RWO präsentiert Marken-Relaunch und große Stadion-Kampagne Am Donnerstagabend (5. März) lud Rot-Weiß Oberhausen seine Partner und Sponsoren zum Jahresempfang ein, präsentierte dort seinen Marken-Relaunch und kündigte eine umfassende Kampagne zu Ehren des Stadion rnNiederrhein an, das im vergangenen Monat sein 100. Jubiläum feierte von RWO · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Marcus Uhlig leitete den Abend – Foto: RWO

Wo Wille gewinnt! - #RWO2030: Vorstandvorsitzender Marcus Uhlig führte durch den Abend und gab zunächst Einblicke in die monatelange Arbeit, die in die RWO-Markenbildung gesteckt wurde. So wurde in einer Vielzahl an Sitzungen mit den verschiedenen Vereins- und Fanvertretern sowie der Oberhausener Agentur Contact eine Strategie entwickelt, die die Kleeblätter in den kommenden Jahren begleiten soll. Ziel ist es, unter dem Motto „Wo Wille

gewinnt!“ gemeinschaftlich mit Sport, Mitgliedern, Sponsoren und Stadtgesellschaft ein erfolgsorientiertes Handlungskonzept zu entwickeln, das RWO voranbringt. Die klare Vision: Rot-Weiß Oberhausen bis zum Jahr 2030 in die Top 50 der deutschen Fußballvereine führen.

Ein Vorhaben, dass unter den Anwesenden mit großem Applaus angenommen wurde.

100 Jahre Stadion Niederrhein – Startschuss einer innovativen Kampagne Das 100-jährige Jubiläum des Stadion Niederrhein stand ebenfalls besonders im Fokus. Marcus Uhlig präsentierte passend dazu eine umfangreiche Kampagne zu Ehren der Heimspielstätte der Rot-Weißen und gab erste Einblicke in das, was die RWO-Fans im Jubiläumsjahr erwartet. Neben einem großen Testspiel in der Sommerpause, verschiedensten

Merchandising-Artikeln, exklusiven Stadionführungen und einem Sondertrikot steht vor allem eine Aktion im Mittelpunkt: Die Stadionpatenschaft. Stadionpatenschaften – Innovatives Modell ohne Kommerz Seit 100 Jahren trägt das Stadion Niederrhein seinen Namen und verzichtet dabei seit der Eröffnung im Jahr 1926 auf etwaige Marken- oder Firmennamen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat Rot-Weiß Oberhausen mit den Stadionpatenschaften ein innovatives Modell

vorgestellt, das Mitglieder, Fans, Sponsoren und Fußballfans aus ganz Deutschland Teil des Stadion Niederrhein werden lässt.

Für Fans, Mitglieder und Einzelpersonen bietet RWO im Rahmen einer Stadion-Patenschaft ein attraktives Paket an. Eine Patenschaft läuft über einen Zeitraum von fünf Jahren und kostet 19,26 Euro pro Halbjahr

(einmalig 192,60 Euro).

Für Unternehmen, Sponsoren und gewerbliche Partner steht ein Firmenpaket zur Verfügung. Dieses kostet 1.926 Euro für die gesamte Laufzeit von fünf Jahren und kann entweder einmalig oder in fünf Jahresraten à 385,20 Euro bezahlt werden. Als Gegenleistung erhalten die Unterstützer eine Namens- bzw. Firmennennung auf dem LED-Screen an der Lindnerstraße gegenüber des Stadions sowie eine Erwähnung auf der RWO-Homepage. Darüber hinaus wird der Name der Paten bzw. des Unternehmens auf einem exklusiven Sondertrikot zum Jubiläum des Stadion Niederrhein verewigt. Während des Leistungszeitraums profitieren die Teilnehmenden außerdem von 19,26 Prozent Rabatt auf Merchandise-Artikel sowie 50 Prozent Rabatt auf das Sondertrikot. Ergänzend erhalten alle Unterstützer eine Urkunde als sichtbares Zeichen ihrer Stadion-Patenschaft.