RWO-Newsflash: Yalcin und Kesim verlassen den Verein

Zwischen Breaking News und Randnotizen informiert euch die Redaktion von FuPa Niederrhein in diesem News-Tagebuch über alles rund um Regionalligist RW Oberhausen. Aktuell im Vordergrund: Ein hochkarätiger Transfer aus dem Nordosten, eine besondere Aktion in Verbindung mit dem Dauerkartenvorverkauf und ein höherklassiger Testspielgegner. Dazu verlassen zwei Leistungsträger den Verein.

12. Juni: Kerem Yalcin und Timur Kesim verlassen den Verein

Kurz vor dem Trainingsauftakt für die kommende Saison hat RWO den Abgang zweier Spieler verkündet: Kerem Yalcin und Timur Kesim gehen in keine weitere Spielzeit bei RWO. Dennis Lichtenwimmer-Conversano sagte dazu: "Wie bei Denis (Denis Donkor, Anm. d. Red.), haben wir uns auch bei Memo und Kerem frühzeitig um eine Vertragsverlängerung bemüht. Kerem wird in Kürze seinen neuen Verein verkünden. Sein Abgang schmerzt nicht nur, weil er ein RWO-Eigengewächs ist, sondern weil er mit seiner hohen Disziplin, Mentalität und Einsatz stets vorgelebt hat, wie man den Fußball als junger Spieler anzugehen hat. Bei Memo war uns wichtig, so kurz vor Vorbereitungsstart, für klare Verhältnisse zu sorgen. Er hat sich entschieden unser Vertragsangebot nicht anzunehmen und weiter auf einen Sprung in die 3. Liga zu hoffen."