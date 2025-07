RWO-Newsflash: Stadion am Niederrhein soll Drittliga-reif werden

--- Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert ---

Zwischen Breaking News und Randnotizen informiert euch die Redaktion von FuPa Niederrhein in diesem News-Tagebuch über alles rund um Regionalligist RW Oberhausen. Derzeit im Fokus: Das Stadion am Niederrhein soll im Falle eines Aufstiegs in die 3. Liga gerüstet sein.