RWO-Newsflash: Erstes Testspiel steht kurz bevor

Zwischen Breaking News und Randnotizen informiert euch die Redaktion von FuPa Niederrhein in diesem News-Tagebuch über alles rund um Regionalligist RW Oberhausen. Derzeit im Fokus: Trainingsauftakt am Montag, verbunden mit der Trennung von Abwehr-Routinier Tanju Öztürk und einer Wasserstandsmeldung zum Dauerkartenvorverkauf. Dazu läutet die Partie gegen die Sportfreunde Königshardt (21. Juni, 15 Uhr) offiziell die Testspielphase ein.

Mit der kurzen Auswärtsfahrt an den Pfälzer Graben zum Bezirksligisten Sportfreunde Königshardt beginnt die Testspielphase für RW Oberhausen. "Das ist schon ganz bewusst so geplant, dass wir uns zu Beginn auch wieder in der Stadt zeigen", sagte Cheftrainer Sebastian Gunkel gegenüber der WAZ. Unter der Woche geht es nämlich auch gegen den nächsten Bezirksligisten, am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen SW Alstaden. Zum Monatsende brechen die Kleeblätter dann Richtung Niedersachsen zum Trainingslager auf (30. Juni - 5. Juli).

17. Juni: Dauerkartenverkauf läuft ordentlich an

Bereits über 800 der angepeilten 1904 Stammplätze konnte RWO an den Mann bringen. "Der bisherige Verlauf des Vorverkaufs zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind", erklärt Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig. "Dies ist ein Zeichen, dass Vertrauen in die Arbeit des Vereins vorhanden ist und bei unseren Fans ein gesundes Maß an Vorfreude zu spüren ist. Das stimmt uns positiv für den weiteren Verlauf."

Der Vorverkauf läuft am 4. August, um 23:59 Uhr ab.

16. Juni: RWO trennt sich von Tanju Ötzürk

Etwas überraschend teilte RWO seinem langjährigen Abwehrchef Tanju Öztürk mit, dass er in den sportlichen Planungen für die Zukunft keine Rolle mehr spielt. Trotz der Vertragsverlängerung von vor rund vier Monaten darf sich der 35-Jährige nun einen neuen Verein suchen. Womöglich stehen die Verantwortlichen um Dennis Lichtenwimmer-Conversano im Zuge dessen vor der Verpflichtung eines qualitativ hochwertigen Ersatzes.

16. Juni: Trainingsauftakt bei RWO

Der Startschuss für die neue Regionalliga-Saison ist ertönt. 18 Spieler und drei Torhüter traten am Montag nach der doch recht kurzen Sommerpause wieder auf den Trainingsplatz. Neue Gesichter sollen im Verlauf der Vorbereitung noch dazustoßen: "Wir wollen noch drei Leute holen, dann sind wir bei 21, auf die 22 können wir verzichten, weil wir viele Spieler haben, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind. Dann halten wir einen Platz frei und sparen das Geld dafür", verriet Dennis Lichtenwimmer-Conversano gegenüber der WAZ. In den kommenden Tagen soll stets um 11 Uhr trainiert werden, am Mittwoch haben die Spieler jedoch erst einmal frei.

12. Juni: Kerem Yalcin und Timur Kesim verlassen den Verein

Kurz vor dem Trainingsauftakt für die kommende Saison hat RWO den Abgang zweier Spieler verkündet: Kerem Yalcin und Timur Kesim gehen in keine weitere Spielzeit bei RWO. Dennis Lichtenwimmer-Conversano sagte dazu: "Wie bei Denis (Denis Donkor, Anm. d. Red.), haben wir uns auch bei Memo und Kerem frühzeitig um eine Vertragsverlängerung bemüht. Kerem wird in Kürze seinen neuen Verein verkünden. Sein Abgang schmerzt nicht nur, weil er ein RWO-Eigengewächs ist, sondern weil er mit seiner hohen Disziplin, Mentalität und Einsatz stets vorgelebt hat, wie man den Fußball als junger Spieler anzugehen hat. Bei Memo war uns wichtig, so kurz vor Vorbereitungsstart, für klare Verhältnisse zu sorgen. Er hat sich entschieden unser Vertragsangebot nicht anzunehmen und weiter auf einen Sprung in die 3. Liga zu hoffen."

12. Juni: Neuer Testspielgegner bekannt

Am Freitag, 4. Juli, testet RW Oberhausen gegen den frisch gebackenen Drittligisten TSV Havelse. Die Partie wird im Rahmen des Trainingslagers im niedersächsischen Wessendorf stattfinden. Anpfiff ist um 16 Uhr im Wilhelm-Langrehr-Stadion in Garbsen-Havelse.

Damit können sich die Fans der Oberhausener auf gleich zwei Testspiele gegen Drittligisten freuen. Knapp eine Woche zuvor gibt es die erste Standortbestimmung der Elf von Sebastian Gunkel gegen den SC Verl (Anpfiff 14 Uhr).

So sieht der bisherige Vorbereitungsplan von RWO aus:

MO, 16. Juni, 14 Uhr - Trainingsauftakt

SA, 21. Juni, 15 Uhr - Sportfreunde Königshardt (A)

MI, 25. Juni, 18.30 Uhr - Schwarz-Weiß Alstaden (A)

SA, 28. Juni, 14 Uhr - SC Verl (in Steinhagen)

FR, 4. Juli, 16 Uhr - TSV Havelse (A)

SO, 13 Juli, 14 Uhr - Blau-Weiß Lohne (A)

SA, 19. Juli - Testspiel geplant

11. Juni: Dauerkartenvorverkauf mit großem Gewinnspiel

So lässt sich die Dauerkarte besonders den Unschlüssigen noch einmal besonders schmackhaft machen. Unter dem Motto "Du. Ich. 1904" startet RWO seinen Vorverkauf für einen Stammplatz im Stadion am Niederrhein. Nach Vereinsangaben sollen unter allen verkauften Dauerkarten 100 Preise im Gesamtwert von knapp 40.000 Euro verlost werden. Das Highlight darunter: Ein Neuwagen im Wert von 28.000 Euro soll an einen glücklichen Dauerkarteninhaber gehen. Unter den weiteren Preisen sammeln sich unter anderem ein Jahresvorrat an König Pilsener oder ein Jahr Gratisstrom von evo.

10. Juni: Ein Youngster mit Drittliga-Erfahrung schlägt auf