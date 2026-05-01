 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

RWO muss liefern, WSV und Velbert brauchen Schützenhilfe

Regionalliga West: Fortuna Köln könnte in Paderborn schon den Aufstieg feiern. Im Tabellenkeller hoffen die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV auf Patzer des SV Rödinghausen - und auch Fortuna Düsseldorf.

von Markus Becker · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Wuppertal hat noch Chancen auf den Klassenerhalt.
Wuppertal hat noch Chancen auf den Klassenerhalt. – Foto: Imago Images

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

So lange Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga noch gegen den Abstieg spielt, dürfen sich die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV gute Chancen auf den Regionalliga-Verbleib machen. Velbert steht vor dem Abstiegskracher gegen Schlusslicht SC Wiedenbrück. Der Wuppertaler SV braucht gegen den FC Gütersloh dringend Punkte. Im Meisterschaftskampf könnte Fortuna Köln schon alles klarmachen.

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>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

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Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00live

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Liveticker: 1. FC Köln II - SV Rödinghausen

Morgen, 16:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
16:00live

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Liveticker: SC Wiedenbrück - SSVg Velbert

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

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Liveticker: Sportfreunde Siegen - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00

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Liveticker: Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
14:00live

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Liveticker: Wuppertaler SV - FC Gütersloh

Morgen, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

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Liveticker: VfL Bochum II - RW Oberhausen

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

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Liveticker: FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II

So., 03.05.2026, 17:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
17:00live

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Liveticker: SC Paderborn II - Fortuna Köln

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

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So geht es am kommenden Spieltag weiter


33. Spieltag
08.05.26 FC Gütersloh - VfL Bochum II
08.05.26 SSVg Velbert - SC Paderborn 07 II
09.05.26 FC Schalke 04 II - 1. FC Bocholt
09.05.26 RW Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II
09.05.26 Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV
09.05.26 Bonner SC - VfL Sportfreunde Lotte
09.05.26 SC Fortuna Köln - Sportfreunde Siegen
09.05.26 SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück
10.05.26 Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II

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