RWO muss liefern, WSV und Velbert brauchen Schützenhilfe

Wuppertal hat noch Chancen auf den Klassenerhalt. – Foto: Imago Images

So lange Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga noch gegen den Abstieg spielt, dürfen sich die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV gute Chancen auf den Regionalliga-Verbleib machen. Velbert steht vor dem Abstiegskracher gegen Schlusslicht SC Wiedenbrück. Der Wuppertaler SV braucht gegen den FC Gütersloh dringend Punkte. Im Meisterschaftskampf könnte Fortuna Köln schon alles klarmachen.