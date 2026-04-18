RWO mit großer Chance im Aufstiegskampf, Rödinghausen will Big Points

Auch wenn sich Fortuna Köln in den vergangenen Wochen ungewohnt wacklig präsentiert, könnte wohl nur RW Oberhausen daraus noch entscheidenden Profit erzielen. Bei zwei Spielen weniger als der Tabellenführer fehlen den Kleeblättern neun Punkte. Ein derzeit noch großer Vorsprung, den das Team von Sebastian Gunkel aus eigener Kraft wesentlich verringern kann. Gegen die Sportfreunde Lotte sind drei Punkte fast schon Voraussetzung, um die Kölner noch einmal richtig ins Schwitzen zu bringen.
Die drei größten Abstiegskandidaten müssen am Samstag Borussia Dortmund II die Daumen drücken. Die Bundesliga-Reserve empfängt den SV Rödinghausen - das einzig verbliebene Team, das noch unter den Strich rutschen könnte. So gerät auch die SSVg Velbert in Zugzwang. Eine Pleite gegen den FC Schalke 04 II könnte womöglich schon den Abgesang in die Oberliga einleiten. Auch der Wuppertaler SV braucht in den finalen Wochen noch einen gewaltigen Turnaround, um den Regionalliga-Verbleib zu verwirklichen. Der WSV ist erst am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach II an der Reihe.
In der Anfangsphase nahmen sich beide Seiten zunächst nicht viel. So kamen die beiden Kölner Teams trotz erster Offensivansätze auch nur selten in die entscheidenden Räume. Mit der ersten gefährlichen Aktion schlug die Geißbock-Reserve auch schon zu. Patrik Kristal schickte Youssoupha Niang mit einem öffnenden Ball auf die Reise. Dieser versuchte es mit einer scharfen Hereingabe ins Zentrum, wo David Haider das Leder unglücklich ins eigene Tor grätschte (17.). Fortuna Köln war nun eigentlich gefordert, ließ die zündenden Ideen nach vorne jedoch vermissen. So zeigten sich die Gastgeber an diesem Abend schlichtweg konsequenter. Nach einer Umschaltsituation beförderte Fynn Schenten den Ball quer durch den Strafraum auf Niang, der sich diesmal in der Rolle des Vollstreckers Erfolg fand - Lennart Winkler war noch an seinem Versuch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (38.).
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Tabellenführer gezwungenermaßen die Schlagzahl. Robin Afemefuna (54.), Hamadi Al Ghaddioui (64.) und besonders Luca Majetic (69.) näherten sich dem Anschlusstreffer an, doch es fehlte zu häufig der letzte Punch vor dem Tor. Stattdessen zeigten die Hausherren, wie es geht: Diesmal vollendete Niang auf Vorarbeit Bernie Lennemann und besorgte gleichzeitig die Vorentscheidung (78.). Sichtlich ernüchterte Gäste brachten daraufhin keine weitere Großchance zustande. Der SC Fortuna droht in der entscheidenden Saisonphase zu wackeln und bietet besonders RW Oberhausen die Chance, sich heranzurobben.
1. FC Köln II – SC Fortuna Köln 3:0
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Cenny Neumann (72. Marvin Ajani), Mikail Özkan, Arda Süne (62. Bernie Lennemann), Fayssal Harchaoui, Patrik Kristal (83. Ilias Elyazidi), Jonathan Friemel, Youssoupha Niang, Sargis Adamyan (83. Luca Dürholtz), Fynn Schenten (62. Safyan Touré) - Trainer: Evangelos Sbonias
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger (72. Vleron Statovci), Robin Afamefuna, David Haider, Tom Geerkens (60. Luca Majetic), Rafael Garcia (60. Enzo Wirtz), Georg Strauch, Adrian Stanilewicz, Timo Bornemann (60. Nico Thier), Hamadi Al Ghaddioui (80. Dejan Galjen) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Tobias Esch
Tore: 1:0 David Haider (17. Eigentor), 2:0 Youssoupha Niang (38.), 3:0 Youssoupha Niang (77.
31. Spieltag
24.04.26 FC Gütersloh - VfL Sportfreunde Lotte
24.04.26 Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Siegen
24.04.26 Bonner SC - SC Paderborn 07 II
25.04.26 RW Oberhausen - Wuppertaler SV
25.04.26 SC Fortuna Köln - SC Wiedenbrück
25.04.26 SSVg Velbert - 1. FC Köln II
26.04.26 SV Rödinghausen - FC Schalke 04 II
26.04.26 1. FC Bocholt - Borussia Dortmund II
27.04.26 VfL Bochum II - Borussia Mönchengladbach II
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