RWO mit großer Chance im Aufstiegskampf, Rödinghausen will Big Points

Die Aufstiegshoffnung von RW Oberhausen lebt. – Foto: Marco Bader

Auch wenn sich Fortuna Köln in den vergangenen Wochen ungewohnt wacklig präsentiert, könnte wohl nur RW Oberhausen daraus noch entscheidenden Profit erzielen. Bei zwei Spielen weniger als der Tabellenführer fehlen den Kleeblättern neun Punkte. Ein derzeit noch großer Vorsprung, den das Team von Sebastian Gunkel aus eigener Kraft wesentlich verringern kann. Gegen die Sportfreunde Lotte sind drei Punkte fast schon Voraussetzung, um die Kölner noch einmal richtig ins Schwitzen zu bringen.

Die drei größten Abstiegskandidaten müssen am Samstag Borussia Dortmund II die Daumen drücken. Die Bundesliga-Reserve empfängt den SV Rödinghausen - das einzig verbliebene Team, das noch unter den Strich rutschen könnte. So gerät auch die SSVg Velbert in Zugzwang. Eine Pleite gegen den FC Schalke 04 II könnte womöglich schon den Abgesang in die Oberliga einleiten. Auch der Wuppertaler SV braucht in den finalen Wochen noch einen gewaltigen Turnaround, um den Regionalliga-Verbleib zu verwirklichen. Der WSV ist erst am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach II an der Reihe.