 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

RWO legt vor - was macht die Konkurrenz? Acht Spiele am Samstag

RW Oberhausen gelang im Eröffnungsspiel vom Freitagabend der erste Sieg der neuen Regionalliga-Saison. Das breite Feld folgt nun am Samstag. Wer kann schon früh seinen Stempel aufsetzen?

von Markus Becker · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser
RWO startet mit drei Punkten in die neue Saison.
RWO startet mit drei Punkten in die neue Saison. – Foto: Tom Klesper

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Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Vorjahres-Vizemeister RW Oberhausen hat die Saison mit einem persönlichen Erfolgserlebnis eröffnet. Beim 2:1-Sieg gegen den Bonner SC trafen mit Kerem Yalcin und Arda Süne jeweils Sommertransfers.

Schon in der abgelaufenen Saison wurden die Sportfreunde Siegen nie als klassischer Aufsteiger gehandelt. Nun hat das Team von Boris Schommers besonders in der Offensive noch namhafte Verstärkung dazugeholt und könnte ein ernsthafteres Wort um die Aufstiegsplätze mitreden. Die Siegener gastieren zum Auftakt bei Austeiger Westfalia Rhynern.

Die tatsächliche Spitzengruppe dürfte sich über die ersten Wochen traditionell erst einmal finden. Sicher haben Zweitvertretungen wie jene von Borussia Dortmund, FC Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach auch in dieser Spielzeit wieder das Potenzial oben mitzumischen. Auch der FC Gütersloh und 1. FC Bocholt dürften sich gemessen an den eigenen Ansprüchen wohl eher nicht mit einem Platz im tristen Tabellenmittelfeld zufriedenstellen. Gütersloh reist zu den personell komplett neu aufgestellten Sportfreunden aus Lotte. Die Bocholter bekommen es mit dem ebenfalls schwer einzuschätzenden Regionalliga-Neuling VfB Hilden zu tun. Besonders interesssant dürfte auch das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger SV Bergsich Gladbach und SG Wattenscheid anzusehen sein. Statistische Randnotiz: In bislang drei Pflichtspieltreffen sind die Wattenscheider noch ohne Sieg.

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Liveticker: Bonner SC - RW Oberhausen

Gestern, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
1
2

>>> Zum Spielbericht

Einstand nach Maß für die Kleeblätter. Gegen den Bonner SC brachten in Kerem Yalcin und Arda Süne zwei Verpflichtungen die Rot-Weißen auf die Siegerstraße und hievten RWO immerhin für eine Nacht an die Tabellenspitze.

Bonner SC – RW Oberhausen 1:2
Bonner SC: Elias Bördner, Julijan Popović, Roman Doulashi, Marcel Damaschek, Younes Derbali, Maximilian Pommer (82. Eray Isik), Frederic Baum, Nick Zimmermann (75. Cagatay Kader), Jonas Berg (64. Aaron Tshimuanga), Diamant Berisha (64. Simon Breuer), Josue Santo - Trainer: Björn Mehnert
RW Oberhausen: Nicolas Glaus, Pierre Fassnacht, Simon Ludwig, Michel Niemeyer, Tim Böhmer, Nils Winter (83. Hasan Onur), Luca Schlax, Burinyuy Nyuydine (46. Travis de Jong), Alexander Mühling (66. Arda Süne), Kerem Yalcin, Timur Kesim - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 3246
Tore: 0:1 Kerem Yalcin (16.), 1:1 Jonas Berg (34.), 1:2 Arda Süne (72.)

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Liveticker: FC Schalke 04 II - SC Paderborn II

Heute, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

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Liveticker: Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen

Heute, 14:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

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Liveticker: SV Bergisch Gladbach - SG Wattenscheid

Heute, 14:00 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
14:00live

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Liveticker: 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00

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Liveticker: VfL Bochum II - Borussia Dortmund II

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00

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Liveticker: Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

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Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00

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Liveticker: VfB Hilden - 1. FC Bocholt

Heute, 16:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
16:00live
Spieltext VfB Hilden - 1.FC Bocholt

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So geht es am nächsten Spieltag weiter


2. Spieltag
07.08.26 FC Gütersloh - VfL Bochum II
07.08.26 Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
08.08.26 SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern
08.08.26 Sportfreunde Siegen - VfB 03 Hilden
08.08.26 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
08.08.26 SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II
08.08.26 SV Rödinghausen - Bonner SC
09.08.26 SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09
09.08.26 RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte

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