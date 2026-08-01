RWO legt vor - was macht die Konkurrenz? Acht Spiele am Samstag

RWO startet mit drei Punkten in die neue Saison. – Foto: Tom Klesper

Vorjahres-Vizemeister RW Oberhausen hat die Saison mit einem persönlichen Erfolgserlebnis eröffnet. Beim 2:1-Sieg gegen den Bonner SC trafen mit Kerem Yalcin und Arda Süne jeweils Sommertransfers.

Schon in der abgelaufenen Saison wurden die Sportfreunde Siegen nie als klassischer Aufsteiger gehandelt. Nun hat das Team von Boris Schommers besonders in der Offensive noch namhafte Verstärkung dazugeholt und könnte ein ernsthafteres Wort um die Aufstiegsplätze mitreden. Die Siegener gastieren zum Auftakt bei Austeiger Westfalia Rhynern.

Die tatsächliche Spitzengruppe dürfte sich über die ersten Wochen traditionell erst einmal finden. Sicher haben Zweitvertretungen wie jene von Borussia Dortmund, FC Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach auch in dieser Spielzeit wieder das Potenzial oben mitzumischen. Auch der FC Gütersloh und 1. FC Bocholt dürften sich gemessen an den eigenen Ansprüchen wohl eher nicht mit einem Platz im tristen Tabellenmittelfeld zufriedenstellen. Gütersloh reist zu den personell komplett neu aufgestellten Sportfreunden aus Lotte. Die Bocholter bekommen es mit dem ebenfalls schwer einzuschätzenden Regionalliga-Neuling VfB Hilden zu tun. Besonders interesssant dürfte auch das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger SV Bergsich Gladbach und SG Wattenscheid anzusehen sein. Statistische Randnotiz: In bislang drei Pflichtspieltreffen sind die Wattenscheider noch ohne Sieg.