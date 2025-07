RWO-Knipser Schepp über seine neuen Aufgaben

In seiner Vita stehen einige namhafte Stationen. Vom SC Verl über BW Lohne ging es für den 25-Jährigen sogar bis in die 2.Bundesliga zu Arminia Bielefeld – allerdings ohne Einsätze. Auch nach dem Abstieg in die Drittklassigkeit konnte der DSC ihm keine Einsätze garantieren – es folgte der Schritt zum SV Meppen in die Regionalliga Nord. Hier drehte er richtig auf. In zwei Jahren reifte er zum absoluten Stammspieler und brachte es auf 35 Scorer in 64 Spielen. Grund genug für die Rot-Weißen ihn in den Pott zu lotsen.

Trotz zweier Testspiel-Niederlagen ist Schepp guter Dinge und durchaus überzeugt vom Konzept, dass in Oberhausen gespielt wird: „Als Team müssen wir noch ein paar Dinge verbessern, sind aber auf einem guten Weg. Wir kriegen die Spielidee immer besser rein und die Abläufe passen auch immer besser.“ Mit positivem Blick in die Zukunft erklärt der 1,92 Meter große Stürmer: „Es ist besser, wir machen die Fehler in den Testspielen als später in der Liga. Fehler gehören dazu. Gerade in Testspielen geht man oft mehr Risiko als in der Liga. Wir müssen an den Dingen festhalten, die wir uns jetzt schon erarbeitet haben. Klar gilt es noch bestimmte Dinge zu verbessern, aber ich bin positiv gestimmt, dass wir das in der letzten Vorbereitungsphase hinkriegen.“

Eingewöhnungszeit hat er nicht viel gebraucht: „Mit der Spielphilosophie bin ich sehr zufrieden. Damit kann ich mich sehr identifizieren“, und das auch auf menschlichen Ebene, „da hatte ich keine Probleme. Das sind hier alles sehr feine Menschen und super Spieler. Da sind wir sehr gut aufgestellt.“ Jetzt müssen die zahlreichen RWO-Anhänger nur noch hoffen, dass er seine Werte aus Meppen bestätigt und einen weiteren Schritt in Oberhausen geht.