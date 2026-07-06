RWO: Kerem Yalcin kehrt nach Oberhausen zurück Regionalliga West: Rot-Weiß Oberhausen holt Eigengewächs vom SC Paderborn II zurück. von RWO · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Kerem Yalcin kehrt zu RWO zurück. – Foto: RWO

Rot-Weiß Oberhausen hat einen weiteren Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Mit Kerem Yalcin kehrt ein bekanntes Gesicht zurück an die Lindnerstraße.

Zweiter Rückkehrer bei RWO Yalcin ist neben Nils Winter bereits der zweite Rückkehrer bei den Kleeblättern und stand zuletzt genau wie Neuzugang Tim Böhmer beim SC Paderborn II unter Vertrag. Der 21-Jährige verließ RWO im Sommer 2025, führte die U23 des SCP seit dem ersten Spieltag der vergangenen Saison als Kapitän aufs Feld und absolvierte anschließend insgesamt 27 Partien, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Zudem stand der Defensivallrounder für die Paderborner Profis viermal im Kader der 2. Bundesliga. Yalcin ist ein waschechter Oberhausener Junge und durchlief alle Jugendstationen der Kleeblätter. Im Sommer 2023 gelang ihm der Sprung in die Erste Mannschaft. Insgesamt absolvierte Yalcin 75 Partien für RWO, erzielte dabei sechs Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. Nun kehrt er zurück, um weitere Kapitel seiner Geschichte in Oberhausen zu schreiben.

Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Oberhausens Sportlicher Leiter, freut sich über die Verpflichtung und ist sich sicher, dass Yalcin eine sofortige Verstärkung darstellt: „Wir alle kennen Kerems Fähigkeiten und Willen auf dem Platz. Seine Variabilität und Standards machen diese Verpflichtung umso wertvoller. Zudem lebt er mit seiner Einstellung genau das vor, was wir von unseren Spielern erwarten: Intensität, Disziplin und eine hohe Eigenmotivation. Kerem kennt das Trainerteam, die Spielidee und noch viele ehemalige Mitspieler. Daher wird er schnell Anschluss finden und noch heute auf dem Trainingsplatz stehen.“ Obwohl für die Defensive noch ein bis zwei weitere Spieler gesucht werden, betont Lichtenwimmer-Conversano, dass das Hauptaugenmerk nun auf der Verstärkung für die Offensive liegt. Die Gespräche laufen mit dem Ziel, in den kommenden Tagen erneut Vollzug zu vermelden.