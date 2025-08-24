 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Vor einem Jahr jubelte RWO gegen Köln, am Sonntag haben beide wenig zu lachen.
Vor einem Jahr jubelte RWO gegen Köln, am Sonntag haben beide wenig zu lachen. – Foto: Imago Images

RWO kann Velbert nicht schlagen, 1. FC Köln II rutscht ans Ende

RW Oberhausen hat in der Regionalliga West erneut nicht gewonnen und krebst nach einem Remis gegen das bisherige Schlusslicht SSVg Velbert weiter unten rum. Durch einen Sieg der Sportfreunde Lotte rutscht der 1. FC Köln II auf den letzten Platz.

Der 5. Spieltag der Regionalliga West stand im Zeichen des Abstiegskampfes. Die Sportfreunde Lotte schlagen den 1. FC Köln U21 und klettern in der Tabelle, während die Geißböcke an das Tabellenende rutschen. Das liegt am Remis der SSVg Velbert bei RW Oberhausen.

________________

Velbert entführt Punkt

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
0
0
Abpfiff
RW Oberhausen und Aufsteiger SSVg Velbert teilen sich die Punkte und treten damit im Tabellenkeller weiter auf der Stelle, was aus Sicht der Gäste aber an diesem Sonntag nicht schlimm ist. Einerseits hatte RWO zwei Lattentreffer, andererseits ist ein Punkt im Stadion Niederrhein bereits ordentlich für den Liganeuling.

RW Oberhausen – SSVg Velbert 0:0
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Simon Ludwig, Drew Murray, Moritz Stoppelkamp, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Phil Sieben, Alexander Mühling, Lucas Halangk, Seok-ju Hong (79. Burinyuy Nyuydine) - Trainer: Lars Birlenbach - Trainer: Sebastian Gunkel - Trainer: Jerome König
SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (58. Calvin Marion Mockschan), Kilian-Joel Wagenaar, Arlind Mimini, Timo Mehlich (90. Valon Zhushi), Ismail Remmo, David Glavas, Leon Jonah Lepper, Beyhan Ametov (68. Harumi Goto), Robin Hilger - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff

________________

Lotte schlägt Köln

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
2
1
Abpfiff
Der 1. FC Köln hat mit seiner U21 bei Sportfreunde Lotte verloren, denn mehr als der Anschlusstreffer gelang nicht. Lucas Horn und Leon Demaj trafen für die Sportfreunde, die auf Platz zehn klettert, während die Kölner nun das Schlusslicht der Liga sind. Velbert ist wegen des besseren Torverhältnisses am Effzeh vorbeigezogen.

Sportfreunde Lotte – 1. FC Köln II 2:1
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Andreas Wiegel, Fabian Rüth, Jonathan Riemer, Luca Horn, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Marc Heider, Leon Demaj, Nazzareno Ciccarelli - Trainer: Fabian Lübbers
1. FC Köln II: Luis Hauer, Marvin Ajani, Luc Dabrowski, Neo Telle, Mikail Özkan, Emin Kujovic, Arda Süne, Patrik Kristal, Luca Dürholtz, Nilas Yacobi, Malek El Mala - Trainer: Evangelos Sbonias
Tore: 1:0 Luca Horn (23.), 2:0 Leon Demaj (79.), 2:1 (82.)

________________

Der nächste Spieltag

6. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Gütersloh
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Bocholt
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - VfL Bochum II
Mo., 01.09.25 19:00 Uhr 1. FC Köln II - Wuppertaler SV

________________

