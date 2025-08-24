RWO kann Velbert nicht schlagen, 1. FC Köln II rutscht ans Ende

Der 5. Spieltag der Regionalliga West stand im Zeichen des Abstiegskampfes. Die Sportfreunde Lotte schlagen den 1. FC Köln U21 und klettern in der Tabelle, während die Geißböcke an das Tabellenende rutschen. Das liegt am Remis der SSVg Velbert bei RW Oberhausen.
RW Oberhausen – SSVg Velbert 0:0
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Simon Ludwig, Drew Murray, Moritz Stoppelkamp, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Phil Sieben, Alexander Mühling, Lucas Halangk, Seok-ju Hong (79. Burinyuy Nyuydine) - Trainer: Lars Birlenbach - Trainer: Sebastian Gunkel - Trainer: Jerome König
SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (58. Calvin Marion Mockschan), Kilian-Joel Wagenaar, Arlind Mimini, Timo Mehlich (90. Valon Zhushi), Ismail Remmo, David Glavas, Leon Jonah Lepper, Beyhan Ametov (68. Harumi Goto), Robin Hilger - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff
Sportfreunde Lotte – 1. FC Köln II 2:1
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Andreas Wiegel, Fabian Rüth, Jonathan Riemer, Luca Horn, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Marc Heider, Leon Demaj, Nazzareno Ciccarelli - Trainer: Fabian Lübbers
1. FC Köln II: Luis Hauer, Marvin Ajani, Luc Dabrowski, Neo Telle, Mikail Özkan, Emin Kujovic, Arda Süne, Patrik Kristal, Luca Dürholtz, Nilas Yacobi, Malek El Mala - Trainer: Evangelos Sbonias
Tore: 1:0 Luca Horn (23.), 2:0 Leon Demaj (79.), 2:1 (82.)
6. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Gütersloh
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Bocholt
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - VfL Bochum II
Mo., 01.09.25 19:00 Uhr 1. FC Köln II - Wuppertaler SV
