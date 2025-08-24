RWO kann Velbert nicht schlagen, 1. FC Köln II rutscht ans Ende

________________ Velbert entführt Punkt

RW Oberhausen und Aufsteiger SSVg Velbert teilen sich die Punkte und treten damit im Tabellenkeller weiter auf der Stelle, was aus Sicht der Gäste aber an diesem Sonntag nicht schlimm ist. Einerseits hatte RWO zwei Lattentreffer, andererseits ist ein Punkt im Stadion Niederrhein bereits ordentlich für den Liganeuling.

RW Oberhausen – SSVg Velbert 0:0

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Simon Ludwig, Drew Murray, Moritz Stoppelkamp, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Phil Sieben, Alexander Mühling, Lucas Halangk, Seok-ju Hong (79. Burinyuy Nyuydine) - Trainer: Lars Birlenbach - Trainer: Sebastian Gunkel - Trainer: Jerome König

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (58. Calvin Marion Mockschan), Kilian-Joel Wagenaar, Arlind Mimini, Timo Mehlich (90. Valon Zhushi), Ismail Remmo, David Glavas, Leon Jonah Lepper, Beyhan Ametov (68. Harumi Goto), Robin Hilger - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff

________________

Lotte schlägt Köln