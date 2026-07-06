RWO ist heiß auf den BVB: Über 4.000 Tickets verkauft

Am Samstag, 18. Juli, kommt es zum nächsten großen Highlight der Saisonvorbereitung: Mit Borussia Dortmund wird der Vizemeister der vergangenen Saison und Champions League-Teilnehmer im Stadion Niederrhein zu Gast sein. Der Anstoß erfolgt um 17 Uhr.
Das Team von Trainer Niko Kovac bereitet sich im Stadion Niederrhein auf die anstehende Bundesliga-Saison vor und feiert dabei gemeinsam mit den Kleeblättern den 100. Geburtstag des traditionsreichen Stadions.
Doch auch die Dortmunder haben in diesem Jahr etwas zu feiern: Das Stadion Rote Erde begeht ebenfalls sein 100-jähriges Jubiläum. Von 1937 bis zur Eröffnung des Westfalenstadions 1974 war es die Heimat von Borussia Dortmund. Ein echtes Fußballfest ist garantiert.
Für den BVB ist es zudem das erste Testspiel mit Blick auf die kommende Bundesliga-Saison, deren erster Spieltag auf den 28. beziehungsweise 29. August terminiert wurde.
Bereits im Sommer 2023 war der BVB für ein Testspiel im Stadion Niederrhein zu Gast. Trotz der 2:3-Niederlage der Kleeblätter war auch dieses Spiel ein absoluter Leckerbissen für die anwesenden Zuschauer. Für Rot-Weiß Oberhausen trafen damals Cottrell Ezekwem und Manfredas Ruzgis vor 8300 Zuschauern, für den BVB trugen sich Marco Reus, Antonios Papadopoulos und Samuel Bamba in die Torschützenliste ein.
Auch in diesem Jahr rechnet Oberhausens Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig mit einem echten Highlight: „Der Vorverkauf läuft sehr gut, es wurden bislang über 4000 Tickets verkauft. Wir wollen das Ergebnis vom letzten Mal noch einmal übertreffen und hoffen auf eine Zuschauerzahl im fünfstelligen Bereich.“
Tickets für die Partie können wie gewohnt an allen Vorverkaufsstellen und natürlich online im Ticketshop erworben werden.