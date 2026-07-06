RWO ist heiß auf den BVB: Über 4.000 Tickets verkauft Rot-Weiß Oberhausen empfängt Borussia Dortmund zum Jubiläumsspiel im Stadion Niederrhein. Für den BVB ist es der erste Test der Vorbereitung - und für die Kleeblätter ein Wiedersehen mit einem prominenten Gegner. von RWO · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser

RWO wieder gegen BVB. – Foto: RWO

Am Samstag, 18. Juli, kommt es zum nächsten großen Highlight der Saisonvorbereitung: Mit Borussia Dortmund wird der Vizemeister der vergangenen Saison und Champions League-Teilnehmer im Stadion Niederrhein zu Gast sein. Der Anstoß erfolgt um 17 Uhr.

Das Team von Trainer Niko Kovac bereitet sich im Stadion Niederrhein auf die anstehende Bundesliga-Saison vor und feiert dabei gemeinsam mit den Kleeblättern den 100. Geburtstag des traditionsreichen Stadions.

Auch die Rote Erde feiert Jubiläum Doch auch die Dortmunder haben in diesem Jahr etwas zu feiern: Das Stadion Rote Erde begeht ebenfalls sein 100-jähriges Jubiläum. Von 1937 bis zur Eröffnung des Westfalenstadions 1974 war es die Heimat von Borussia Dortmund. Ein echtes Fußballfest ist garantiert. Für den BVB ist es zudem das erste Testspiel mit Blick auf die kommende Bundesliga-Saison, deren erster Spieltag auf den 28. beziehungsweise 29. August terminiert wurde.