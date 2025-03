RWO will zurück in die Erfolgsspur. – Foto: Ralph Görtz

RWO in Hohkeppel: Mal wieder feiern RW Oberhausen trifft am 25. Spieltag der Regionalliga West auf Eintracht Hohkeppel.

Zuletzt wollte es bei den Kleeblättern einfach nichts werden mit einem dreifachen Punktgewinn. Aus den letzten vier Spielen holte das Team von Sebastian Gunkel lediglich drei Punkte, verteilt auf drei Remis. Nach dem Derbysieg in Duisburg soll nun mal wieder Grund zum Feiern sein.

Dabei war nicht alles schlecht. „Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht und uns auch sehr gute Chancen rausgespielt. Am Ende hapert es an der Verwertung“, haderte RWO-Angreifer Timur Kesim nach dem jüngsten Last-Minute-Unentschieden gegen den KFC Uerdingen mit der Chancenverwertung und nahm sich dabei selbst schonungslos in die Kritik. Ein Zeichen dafür, dass man die Differenzen in der eigenen Leistung erkannt hat. Die Trainingswoche war dahingehend sehr intensiv und alle sind noch einmal über die eigenen Grenzen gegangen, sodass man für das Rückspiel bei der Eintracht bestens gewappnet ist.

Weiterhin fehlen wird Abwehrspieler Pierre Fassnacht nach seiner Roten Karte aus dem Spiel beim FC Gütersloh.

Der Gegner



Eintracht Hohkeppel ist trotz starker Leistungen noch nicht in der neuen Spielklasse angekommen und dringend auf Punkte angewiesen. Mit aktuell 21 Zählern belegt die Mannschaft von Trainer Iraklis Metaxas den 16. Rang. Doch zu unterschätzen sind die Schwarz-Gelben keineswegs, denn das Team aus Düren ist immer für eine Überraschung gut. Allein in diesem Kalenderjahr holte der SVE gegen den Wuppertaler SV (1:1), den MSV Duisburg (2:2) und den FC Gütersloh (1:1) Punkte, die so vermutlich nicht eingeplant waren. Zuletzt besiegte Hohkeppel Schlusslicht Türkspor Dortmund auswärts mit 2:1. Auch, wenn Hohkeppel unter der Woche gegen Fortuna Köln im Mittelrhein-Pokal ranmusste (0:1), werden die Kleeblätter den Gegner nicht unterschätzen. Schließlich spielen unter anderem mit Frederic Baum, Michael Gardawski, Mike Owusu und Enzo Wirtz sehr erfahrene Spieler in den Reihen der Mittelrheiner, die mit 21 Punkten nur zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer liegen. Zudem wirbelt seit der Winterpause mit Ayman Aourir ein Deutscher Meister durch das offensive Mittelfeld.