Timur Kesim (r.) im Einsatz für Hertha BSC. – Foto: IMAGO / Creativ Sportpicture

RWO holt Torjäger von Hertha BSC zurück - gemeinsam in die 3. Liga? RW Oberhausen präsentiert kurz vor Weihnachten einen neuen Torjäger: Von Hertha BSC komm Stürmer Timur Kesim zurück. Er unterschreibt beim Regionalliga-Klub langfristig.

Mit dieser Meldung verzückt RW Oberhausen seine Fans, denn am Mittwoch hat der Regionalliga-Klub die Rückkehr von Torjäger Timur Kesim bekanntgegeben. Der Stürmer verlässt Hertha BSC und unterschreibt langfristig im Stadion Niederrhein.

Der 22-jährige Kesim machte 2023/24 im Trikot des ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein mit 14 Toren und sieben Vorlagen auf sich aufmerksam. RWO sicherte sich die Dienste des ehemaligen Jugendspielers von Rot-Weiss Essen, der in der Regionalliga im Anschluss durchstartete: Mit 15 Toren und vier Vorlagen weckte der Angreifer Begehrlichkeiten und entschied sich im Sommer für einen Wechsel zu Hertha BSC, um dort in der U23 den nächsten Schritt zu gehen.

15 Regionalliga-Tore hat Kesim bereits für RWO geschossen. – Foto: Imago Images

Verletzungen warfen Kesim in seiner Entwicklung allerdings zurück, sodass er nur zu zwei Einsätzen kam. "Trotz des Wechsels riss der Kontakt nach Oberhausen nie ab. Nach guten Gesprächen zwischen den Vereinen und dem Spieler wurde nun die Rückkehr zu den Kleeblättern unter Dach und Fach gebracht. Die Qualitäten des Stürmers, der einen Vertrag bis 2028 unterschreibt, sind an der Lindnerstraße unbestritten", teilt. RWO mit. „Natürlich sind wir sehr glücklich, dass wir mit Memo auf der Mittelstürmerposition nachlegen können. Vor allem die lange Vertragslaufzeit ist ein tolles Zeichen und zeigt, dass er den damals eingeschlagenen Weg unbedingt fortführen möchte. Memo wird mit dem Vorbereitungsstart auf dem Platz stehen und sicher schnell Anschluss finden können“, freut ergänzt Sportchef Dennis Lichtenwimmer-Conversano über den Wintertransfer.

>>> Das ist Timur Kesim RW Oberhausen: Mit Kesim in die 3. Liga? Kesim hofft, in Oberhausen seine Form zurückzufinden. Er sagt: „Trotz des Wechsels nach Berlin hatte ich immer einen guten Kontakt mit Dennis. Das halbe Jahr bei der Hertha ist auch aufgrund meiner Verletzung nicht so gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Dass ich nun zurück in Oberhausen bin, freut mich wirklich sehr. Ich werde alles dafür geben, dass ich im neuen Jahr genau da weitermache, wo ich vorher aufgehört habe: Nämlich Tore zu schießen, um mit der Mannschaft und den Fans Siege zu feiern. Ich weiß, was ich an RWO habe und werde mit dem Vorbereitungsstart versuchen, das mir entgegengebrachte Vertrauen zurückzugeben."