"RWO hat absolut verdient gewonnen" - die Stimmen

Die Sensation ist perfekt. Rot-Weiß Oberhausen zieht nach einem intensiven Pokalduell gegen Rot-Weiss Essen in das Achtelfinale ein. Uwe Koschinat und Sebastian Gunkel waren sich nach dem Spiel einig - der RWO-Sieg war mehr als verdient. Das sagen die beiden Übungsleiter.

Uwe Koschinat: "Glückwunsch an Oberhausen für diese Leistung und das Weiterkommen. Wir haben es versäumt. In der individuellen Qualität konnten wir heute mit einer sehr starken Oberhausener Mannschaft nicht mithalten. Wir müssen aus der starken Anfangsphase mehr Kapital schlagen, holen den Gegner mit der Einladung zum 1:1 aber wieder zurück ins Boot. So war es wieder ein völlig offenes Spiel. Wir hatten keine Kombinationssicherheit mehr und kassieren folgerichtig das 1:2. Nach der Pause folgt direkt das 3:1 für Oberhausen. In der Endphase hatten wir einige Möglichkeiten, um den Ausgleich zu erzielen. Oberhausen hat sich den Sieg aber erkämpft und es war letztlich auch verdient."