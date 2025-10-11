"RWO hat absolut verdient gewonnen" - die Stimmen

Die Sensation ist perfekt. Rot-Weiß Oberhausen zieht nach einem intensiven Pokalduell gegen Rot-Weiss Essen in das Achtelfinale ein. Uwe Koschinat und Sebastian Gunkel waren sich nach dem Spiel einig - der RWO-Sieg war mehr als verdient. Das sagen die beiden Übungsleiter.
Uwe Koschinat: "Glückwunsch an Oberhausen für diese Leistung und das Weiterkommen. Wir haben es versäumt. In der individuellen Qualität konnten wir heute mit einer sehr starken Oberhausener Mannschaft nicht mithalten. Wir müssen aus der starken Anfangsphase mehr Kapital schlagen, holen den Gegner mit der Einladung zum 1:1 aber wieder zurück ins Boot. So war es wieder ein völlig offenes Spiel. Wir hatten keine Kombinationssicherheit mehr und kassieren folgerichtig das 1:2. Nach der Pause folgt direkt das 3:1 für Oberhausen. In der Endphase hatten wir einige Möglichkeiten, um den Ausgleich zu erzielen. Oberhausen hat sich den Sieg aber erkämpft und es war letztlich auch verdient."
Sebastian Gunkel: "Wir kommen nur schwer in die Partie und geraten in Rückstand, kämpfen uns dann mit tollen Toren aber wieder zurück. Das gab uns eine gewisse Sicherheit und Selbstvertrauen. In der Nachspielzeit musste RWE mehr riskieren, wir hatten mit Kevin Kratzsch einen überragenden Torhüter."
RW Oberhausen – Rot-Weiss Essen 3:2
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht (76. Simon Ludwig), Nico Klaß, Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Phil Sieben (66. Alexander Mühling), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (51. Ayman Aourir), Seok-ju Hong (82. Christopher Schepp) - Trainer: Sebastian Gunkel
Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme, Tobias Kraulich, Jannik Hofmann (63. Michael Kostka), Torben Müsel (78. Ramien Safi), Tom Moustier, Ahmet Arslan, Luca Bazzoli (61. Kaito Mizuta), Marvin Obuz (78. Kelsey Owusu), Jannik Mause (61. Marek Janssen) - Trainer: Uwe Koschinat
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 10000
Tore: 0:1 Ahmet Arslan (5.), 1:1 Luca Schlax (35.), 2:1 Burinyuy Nyuydine (45.+1), 3:1 Seok-ju Hong (54.), 3:2 Lucas Brumme (84.)