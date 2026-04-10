RWO gegen Siegen mit Erfolgsdruck, Topspiel für Fortuna Köln

Siegen kann RWO im Aufstiegskampf ein Bein stellen. – Foto: Marco Bader

Spitzenreiter Fortuna Köln ist weiterhin in der Lage, die Konkurrenz auf mindestens eine Armlänge Abstand zu halten. Der ärgste Verfolger RW Oberhausen ist aktuell zwar neun Punkte hinten dran, hat aber auch noch ein Spiel weniger als der Tabellenprimus. Da nun allmählich die heiße Saisonphase beginnt, bleibt den Kleeblättern nicht mehr viel Zeit für eine Aufholjagd. Mit drei Punkten gegen die Sportfreunde Siegen könnte der Druck nach oben weiter aufrechterhalten werden. Die Kölner sind erst tags darauf gegen den Tabellenvierten FC Schalke 04 II im Einsatz. Dazwischen darf sich auch Borussia Dortmund II noch lose Hoffnungen auf die Meisterschaft machen, müssen an diesem Wochenende jedoch tatenlos zuschauen.

Die Lage im Tabellenkeller ist wiederum noch etwas spannender. Der Wuppertaler SV hängt derzeit weiter unter dem Strich, könnte sich am Freitagabend gegen den VfL Bochum II jedoch befreien. Am Samstag folgt der SV Rödinghausen gegen den 1. FC Bocholt.