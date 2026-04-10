 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

RWO gegen Siegen mit Erfolgsdruck, Topspiel für Fortuna Köln

Regionalliga West: Die Aufstiegshoffnungen bei RW Oberhausen sind weiterhin am Leben. Dafür können sich die Kleeblätter jedoch keine weiteren Ausrutscher erlauben. Fortuna Köln kann am Sonntag mit dem FC Schalke 04 II einen weiteren Verfolger distanzieren.

von Markus Becker · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Siegen kann RWO im Aufstiegskampf ein Bein stellen.
Siegen kann RWO im Aufstiegskampf ein Bein stellen. – Foto: Marco Bader

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Spitzenreiter Fortuna Köln ist weiterhin in der Lage, die Konkurrenz auf mindestens eine Armlänge Abstand zu halten. Der ärgste Verfolger RW Oberhausen ist aktuell zwar neun Punkte hinten dran, hat aber auch noch ein Spiel weniger als der Tabellenprimus. Da nun allmählich die heiße Saisonphase beginnt, bleibt den Kleeblättern nicht mehr viel Zeit für eine Aufholjagd. Mit drei Punkten gegen die Sportfreunde Siegen könnte der Druck nach oben weiter aufrechterhalten werden. Die Kölner sind erst tags darauf gegen den Tabellenvierten FC Schalke 04 II im Einsatz. Dazwischen darf sich auch Borussia Dortmund II noch lose Hoffnungen auf die Meisterschaft machen, müssen an diesem Wochenende jedoch tatenlos zuschauen.

Die Lage im Tabellenkeller ist wiederum noch etwas spannender. Der Wuppertaler SV hängt derzeit weiter unter dem Strich, könnte sich am Freitagabend gegen den VfL Bochum II jedoch befreien. Am Samstag folgt der SV Rödinghausen gegen den 1. FC Bocholt.

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Liveticker: VfL Bochum II - Wuppertaler SV

Heute, 19:30 Uhr
VfL Bochum
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Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30live

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Liveticker: 1. FC Bocholt - SV Rödinghausen

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

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Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Lotte

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00live

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Liveticker: RW Oberhausen - Sportfreunde Siegen

Morgen, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

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Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück

Morgen, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00

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Liveticker: Bonner SC - 1. FC Köln II

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00

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Liveticker: FC Gütersloh - SC Paderborn II

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

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Liveticker: Fortuna Köln - FC Schalke 04 II

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00live

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Liveticker: SSVg Velbert - Borussia Dortmund II

Mi., 22.04.2026, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
19:30live

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So geht es weiter

30. Spieltag
17.04.26 1. FC Köln II - SC Fortuna Köln
18.04.26 VfL Bochum II - 1. FC Bocholt
18.04.26 Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen
18.04.26 FC Schalke 04 II - SSVg Velbert
18.04.26 SC Wiedenbrück - Bonner SC
18.04.26 SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II
18.04.26 Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh
18.04.26 VfL Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen
19.04.26 Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II

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