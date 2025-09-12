RWO gegen RWE, Rhein-Derby für die Fortuna

Sowohl Rot-Weiss Essen als auch Lokalrivale RW Oberhausen warten nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Dreier und auch auf den ersten Treffer. Im direkten Aufeinandertreffen könnte die anfängliche Durststrecke zumindest für einen der Kontrahenten ein Ende haben. An der Spitze der Gruppe H hält sich derweil noch vielleicht etwas überraschend Viktoria Köln, das schon am Samstag den VfL Bochum empfängt. Am Sonntag wollen dann Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 jeweils ihre Ungeschlagen-Serien weiter aufrechterhalten.

In Gruppe G musste bislang nur die rheinischen Klubs um den 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf und Bayer 04 Leverkusen keinen Punktverlust einstecken. Mit Köln und Düsseldorf treffen zwei Klubs nun zum Lokalduell direkt aufeinander. Der Wuppertaler SV wird auf den Coup gegen die stark einzuschätzenden Leverkusener hoffen, Borussia Mönchengladbach reist zum FSV Frankfurt.