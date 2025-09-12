 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Düsseldorf misst sich mit Köln.
Düsseldorf misst sich mit Köln. – Foto: klenkesknipser

RWO gegen RWE, Rhein-Derby für die Fortuna

U17-DFB-Nachwuchsliga: Zwar stammt die große Emotionalität und Rivalität aus Derbys wie zwischen Rot-Weiss Essen und RW Oberhausen, oder Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln aus dem Seniorenbereich, doch auch bei den "Kleinen" sind solche Partien immer etwas Besonderes.

Verlinkte Inhalte

U17-DFB-NL Gr. G
U17-DFB-NL Gr. H
SV Meppen
FSV Frankf.
Pr. Münster

Sowohl Rot-Weiss Essen als auch Lokalrivale RW Oberhausen warten nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Dreier und auch auf den ersten Treffer. Im direkten Aufeinandertreffen könnte die anfängliche Durststrecke zumindest für einen der Kontrahenten ein Ende haben. An der Spitze der Gruppe H hält sich derweil noch vielleicht etwas überraschend Viktoria Köln, das schon am Samstag den VfL Bochum empfängt. Am Sonntag wollen dann Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 jeweils ihre Ungeschlagen-Serien weiter aufrechterhalten.

In Gruppe G musste bislang nur die rheinischen Klubs um den 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf und Bayer 04 Leverkusen keinen Punktverlust einstecken. Mit Köln und Düsseldorf treffen zwei Klubs nun zum Lokalduell direkt aufeinander. Der Wuppertaler SV wird auf den Coup gegen die stark einzuschätzenden Leverkusener hoffen, Borussia Mönchengladbach reist zum FSV Frankfurt.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zur U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

_______________

So läuft der 3. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Morgen, 13:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
13:00

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
11:00

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
13:30

_______________

So geht es weiter

4. Spieltag
20.09.25 Bayer 04 Leverkusen - MSV Duisburg
20.09.25 Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf
20.09.25 1. FC Köln - FSV Frankfurt
21.09.25 Kickers Offenbach - Wuppertaler SV

5. Spieltag
27.09.25 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach
27.09.25 FSV Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen
27.09.25 Wuppertaler SV - MSV Duisburg
27.09.25 Fortuna Düsseldorf - Kickers Offenbach

_______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

________________

So läuft der 3. Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
11:00

Morgen, 13:00 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
13:00

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
11:00

_______________

So geht es weiter

4. Spieltag
20.09.25 SV Meppen - SC Preußen Münster
21.09.25 VfL Bochum - Rot-Weiss Essen
21.09.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - FC Schalke 04
21.09.25 Borussia Dortmund - FC Viktoria Köln

5. Spieltag
27.09.25 SV Meppen - Borussia Dortmund
28.09.25 FC Schalke 04 - Rot-Weiss Essen
28.09.25 SC Preußen Münster - VfL Bochum
28.09.25 FC Viktoria Köln - SC Rot-Weiß Oberhausen

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 012.9.2025, 08:30 Uhr
Markus BeckerAutor