 2026-08-04T13:27:00.809Z

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RWO gegen Lotte: Nach Auftaktsieg soll der nächste Sieg her

Nach dem gelungenen Start beim Bonner SC steht für Rot-Weiß Oberhausen das erste Heimspiel der neuen Saison an. Führungsspieler Alexander Mühling freut sich auf die Kulisse im Stadion Niederrhein.

von RWO/red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
RWO im Heimspiel gegen Lotte.
RWO im Heimspiel gegen Lotte. – Foto: Tom Klesper

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Regionalliga West
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Am Sonntag, 9. August, steigt das erste Heimspiel der neuen Saison für Rot-Weiß Oberhausen. Um 14 Uhr rollt der Ball gegen die Sportfreunde Lotte im Stadion Niederrhein.

RWO will gegen Lotte nachlegen

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
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Sportfreunde Lotte
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14:00live
RWO ist mit einem Dreier in die noch junge Spielzeit der Regionalliga West gestartet. Gegen den Bonner SC zeigten die Kleeblätter, nicht zuletzt dank der starken Unterstützung von den Rängen, eine überzeugende Leistung und gewannen das Spiel durch Tore von Kerem Yalcin und Arda Süne mit 2:1 (1:1).

Der gebürtige Oberhausener und Führungsspieler Alexander Mühling war von der Unterstützung der eigenen Anhänger beim Auftaktspiel begeistert und will am kommenden Wochenende mit seinen Mannschaftskollegen spielerisch nachlegen.

„Das Eröffnungsspiel mit der Zeremonie und dem großartigen Support hat schon ein tolles Bild abgegeben. Wir konnten das Ganze mit einem Sieg abrunden und zusammen mit den Fans feiern. Das macht natürlich Lust auf mehr. Wir wollen nach dem ersten Sieg nachlegen und uns oben in der Tabelle festbeißen. Genau das wollen wir am Sonntag tun“, sagt Mühling.

Sportfreunde Lotte verlieren zum Auftakt

Anders als die Kleeblätter sind die Sportfreunde Lotte mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Gegen den FC Gütersloh verlor die Mannschaft von Trainer Nadir Sönmez mit 0:1 (0:1).

Beim ersten Heimspiel der Saison rechnet Mühling erneut mit zahlreicher Unterstützung von den Rängen. „Ich rechne mit einer tollen Kulisse, weil alle Bock auf diese Saison haben. Vor allem mit dem Sieg aus Bonn in der Tasche sind wir Spieler und auch die Fans extrem heiß. Ich bin mir sicher, dass eine gute Stimmung herrschen wird“, sagt der RWO-Routinier.