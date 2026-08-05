RWO gegen Lotte: Nach Auftaktsieg soll der nächste Sieg her

Am Sonntag, 9. August, steigt das erste Heimspiel der neuen Saison für Rot-Weiß Oberhausen. Um 14 Uhr rollt der Ball gegen die Sportfreunde Lotte im Stadion Niederrhein.
Der gebürtige Oberhausener und Führungsspieler Alexander Mühling war von der Unterstützung der eigenen Anhänger beim Auftaktspiel begeistert und will am kommenden Wochenende mit seinen Mannschaftskollegen spielerisch nachlegen.
„Das Eröffnungsspiel mit der Zeremonie und dem großartigen Support hat schon ein tolles Bild abgegeben. Wir konnten das Ganze mit einem Sieg abrunden und zusammen mit den Fans feiern. Das macht natürlich Lust auf mehr. Wir wollen nach dem ersten Sieg nachlegen und uns oben in der Tabelle festbeißen. Genau das wollen wir am Sonntag tun“, sagt Mühling.
Anders als die Kleeblätter sind die Sportfreunde Lotte mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Gegen den FC Gütersloh verlor die Mannschaft von Trainer Nadir Sönmez mit 0:1 (0:1).
Beim ersten Heimspiel der Saison rechnet Mühling erneut mit zahlreicher Unterstützung von den Rängen. „Ich rechne mit einer tollen Kulisse, weil alle Bock auf diese Saison haben. Vor allem mit dem Sieg aus Bonn in der Tasche sind wir Spieler und auch die Fans extrem heiß. Ich bin mir sicher, dass eine gute Stimmung herrschen wird“, sagt der RWO-Routinier.