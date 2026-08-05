RWO gegen Lotte: Nach Auftaktsieg soll der nächste Sieg her Nach dem gelungenen Start beim Bonner SC steht für Rot-Weiß Oberhausen das erste Heimspiel der neuen Saison an. Führungsspieler Alexander Mühling freut sich auf die Kulisse im Stadion Niederrhein. von RWO/red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

RWO im Heimspiel gegen Lotte. – Foto: Tom Klesper

Am Sonntag, 9. August, steigt das erste Heimspiel der neuen Saison für Rot-Weiß Oberhausen. Um 14 Uhr rollt der Ball gegen die Sportfreunde Lotte im Stadion Niederrhein.

RWO will gegen Lotte nachlegen So., 09.08.2026, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 live PUSH RWO ist mit einem Dreier in die noch junge Spielzeit der Regionalliga West gestartet. Gegen den Bonner SC zeigten die Kleeblätter, nicht zuletzt dank der starken Unterstützung von den Rängen, eine überzeugende Leistung und gewannen das Spiel durch Tore von Kerem Yalcin und Arda Süne mit 2:1 (1:1).

Der gebürtige Oberhausener und Führungsspieler Alexander Mühling war von der Unterstützung der eigenen Anhänger beim Auftaktspiel begeistert und will am kommenden Wochenende mit seinen Mannschaftskollegen spielerisch nachlegen. „Das Eröffnungsspiel mit der Zeremonie und dem großartigen Support hat schon ein tolles Bild abgegeben. Wir konnten das Ganze mit einem Sieg abrunden und zusammen mit den Fans feiern. Das macht natürlich Lust auf mehr. Wir wollen nach dem ersten Sieg nachlegen und uns oben in der Tabelle festbeißen. Genau das wollen wir am Sonntag tun“, sagt Mühling.