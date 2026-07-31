 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

RWO gastiert zur Saisoneröffnung, Aufsteigerduell in Bergisch Gladbach

Nach knapp zehn Wochen Sommerpause startet die Regionalliga West mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Bonner SC und RW Oberhausen in ein neues Kapitel. Ligaweit müsen die Kräftverhältnisse in den Anfangswochen eher noch ermittelt werden.

von Markus Becker · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Bergisch Gladbach empfängt direkt einen Mitaufsteiger.
Der SV Bergisch Gladbach empfängt direkt einen Mitaufsteiger. – Foto: Ralph Görtz

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Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Wenn es nach den Ergebnissen unserer FuPa-Umfrage geht, dann gibt sich mit RW Oberhausen der Meisterschaftsfavorit direkt im Eröffnungsspiel gegen den Bonner SC die Ehre. Die Kleeblätter gehen mittlerweile in ihr 15. Jahr Regionalliga in Folge und kamen dem lang ersehnten Aufstieg mit der Vizemeisterschaft so nah wie lange nicht. Schon in der abgelaufenen Saison wurden die Sportfreunde Siegen nie als klassischer Aufsteiger gehandelt. Nun hat das Team von Boris Schommers besonders in der Offensive noch namhafte Verstärkung dazugeholt und könnte nun ein ernsthafteres Wort um die Aufstiegsplätze mitreden. Die Siegeener gastieren zum Auftakt bei Austeiger Westfalia Rhynern.

Die tatsächliche Spitzengruppe dürfte sich über die ersten Wochen traditionell erst einmal finden. Sicher haben Zweitvertretungen wie jene von Borussia Dortmund, FC Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach auch in dieser Spielzeit wieder das Potenzial oben mitzumischen. Auch der FC Gütersloh und 1. FC Bocholt dürften sich gemessen an den eigenen Ansprüchen wohl eher nicht mit einem Platz im tristen Tabellenmittelfeld zufriedenstellen. Gütersloh reist zu den personell komplett neu aufgestellten Sportfreunden aus Lotte. Die Bocholter bekommen es mit ebenfalls schwer einzuschätzenden Regionalliga-Neuling VfB Hilden zu tun. Besonders interesssant dürfte auch das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger SV Bergsich Gladbach und SG Wattenscheid anzusehen sein. Statistische Randnotiz: In bislang drei Pflichtspieltreffen sind die Wattenscheider noch ohne Sieg.

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>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

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Liveticker: Bonner SC - RW Oberhausen

Heute, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
19:30live

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Liveticker: FC Schalke 04 II - SC Paderborn II

Morgen, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

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Liveticker: Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen

Morgen, 14:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

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Liveticker: SV Bergisch Gladbach - SG Wattenscheid

Morgen, 14:00 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
14:00live

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Liveticker: 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00

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Liveticker: VfL Bochum II - Borussia Dortmund II

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00live

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Liveticker: Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

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Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

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Liveticker: VfB Hilden - 1. FC Bocholt

Morgen, 16:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
16:00live
Spieltext VfB Hilden - 1.FC Bocholt

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So geht es am nächsten Spieltag weiter


2. Spieltag
07.08.26 FC Gütersloh - VfL Bochum II
07.08.26 Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
08.08.26 SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern
08.08.26 Sportfreunde Siegen - VfB 03 Hilden
08.08.26 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
08.08.26 SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II
08.08.26 SV Rödinghausen - Bonner SC
09.08.26 SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09
09.08.26 RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte

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