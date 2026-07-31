RWO gastiert zur Saisoneröffnung, Aufsteigerduell in Bergisch Gladbach

Wenn es nach den Ergebnissen unserer FuPa-Umfrage geht, dann gibt sich mit RW Oberhausen der Meisterschaftsfavorit direkt im Eröffnungsspiel gegen den Bonner SC die Ehre. Die Kleeblätter gehen mittlerweile in ihr 15. Jahr Regionalliga in Folge und kamen dem lang ersehnten Aufstieg mit der Vizemeisterschaft so nah wie lange nicht. Schon in der abgelaufenen Saison wurden die Sportfreunde Siegen nie als klassischer Aufsteiger gehandelt. Nun hat das Team von Boris Schommers besonders in der Offensive noch namhafte Verstärkung dazugeholt und könnte nun ein ernsthafteres Wort um die Aufstiegsplätze mitreden. Die Siegeener gastieren zum Auftakt bei Austeiger Westfalia Rhynern.
Die tatsächliche Spitzengruppe dürfte sich über die ersten Wochen traditionell erst einmal finden. Sicher haben Zweitvertretungen wie jene von Borussia Dortmund, FC Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach auch in dieser Spielzeit wieder das Potenzial oben mitzumischen. Auch der FC Gütersloh und 1. FC Bocholt dürften sich gemessen an den eigenen Ansprüchen wohl eher nicht mit einem Platz im tristen Tabellenmittelfeld zufriedenstellen. Gütersloh reist zu den personell komplett neu aufgestellten Sportfreunden aus Lotte. Die Bocholter bekommen es mit ebenfalls schwer einzuschätzenden Regionalliga-Neuling VfB Hilden zu tun. Besonders interesssant dürfte auch das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger SV Bergsich Gladbach und SG Wattenscheid anzusehen sein. Statistische Randnotiz: In bislang drei Pflichtspieltreffen sind die Wattenscheider noch ohne Sieg.
2. Spieltag
07.08.26 FC Gütersloh - VfL Bochum II
07.08.26 Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
08.08.26 SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern
08.08.26 Sportfreunde Siegen - VfB 03 Hilden
08.08.26 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
08.08.26 SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II
08.08.26 SV Rödinghausen - Bonner SC
09.08.26 SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09
09.08.26 RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte
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