RWO freut sich über gelungenes Netzwerktreffen

RWO feiert eine gelungene Zusammenarbeit – Foto: RWO

Über 50 Teilnehmende aus den Reihen von Sponsoren, Partnern und Vertretern von RWO kamen in entspannter Atmosphäre zusammen, um sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und die gemeinsame Saison ausklingen zu lassen.

RWO bedankt sich bei ELORIA

Im Rahmen der Veranstaltung hielt Daniel Pyszny, Projektmanager bei Rot-Weiß Oberhausen, einen Impulsvortrag über den neu gegründeten Förderverein „Rot-Weiße Ader". Unsere Partner erhielten hier bereits erste Einblicke in soziale Projekte, über die wir in Zukunft noch näher

informieren werden.

Im Anschluss gab der Veranstalter ELORIA den Gästen einen Einblick in die Welt der Ausstellung EXPLORIA, mit Rätseln, Atmosphäre und einem kleinen Ausflug in die 1920er Jahre.