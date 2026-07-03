RWO freut sich über gelungenes Netzwerktreffen

Über 50 Teilnehmende aus den Reihen von Sponsoren, Partnern und Vertretern von RWO kamen in entspannter Atmosphäre zusammen, um sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und die gemeinsame Saison ausklingen zu lassen.
Im Rahmen der Veranstaltung hielt Daniel Pyszny, Projektmanager bei Rot-Weiß Oberhausen, einen Impulsvortrag über den neu gegründeten Förderverein „Rot-Weiße Ader". Unsere Partner erhielten hier bereits erste Einblicke in soziale Projekte, über die wir in Zukunft noch näher
informieren werden.
Im Anschluss gab der Veranstalter ELORIA den Gästen einen Einblick in die Welt der Ausstellung EXPLORIA, mit Rätseln, Atmosphäre und einem kleinen Ausflug in die 1920er Jahre.
Vielen Dank an ELORIA für die reibungslose Mitorganisation und Durchführung einer gelungenen Netzwerkveranstaltung sowie an unsere Partner für das zahlreiche Erscheinen und die aktive Pflege unseres Partnernetzwerks.