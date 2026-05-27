RWO-Fans schlagen beim Dauerkartenkauf kräftig zu

Der Dauerkartenverkauf bei RW Essen ist gut angelaufen. – Foto: Sven Hanisch

Seit Freitag läuft der Vorverkauf der Dauerkarten für die Heimspiele von Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West und das erste Zwischenergebnis ist durchaus positiv: Bereits 500 Fans haben sich ihren Stammplatz im Stadion Niederrhein gesichert – und es werden immer mehr!

Also: Nutzt die letzten zwei Tage der Early-Bird-Phase und sichert euch eure Dauerkarte für die Saison 2026/27. Mitglieder sehen ganze fünf Heimspiele frei, Nicht-Mitglieder können sich über einen Rabatt von drei Heimspielen freuen.

Wer bislang noch kein Vereinsmitglied ist, kann sich den exklusiven Mitgliederrabatt dennoch sichern. Dafür genügt ein schneller Beitritt zum Verein vor Ablauf der Early-Bird-Phase.

Der Mitgliedsantrag kann bequem online ausgefüllt werden.