RWO empfängt den FC Kray im Niederrheinpokal

Der RWO ist heiß auf den Niederrheinpokal

Dabei kommt es zu einem Heimrechttausch. Ursprünglich war der FC Kray als klassentiefere Mannschaft für das Heimspiel vorgesehen. Aufgrund sicherheitsrelevanter Vorgaben und Bedenken der Polizei wurde die Begegnung jedoch ins Stadion Niederrhein verlegt. Beide Vereine einigten sich auf den Tausch des Heimrechts.

Für Rot-Weiß Oberhausen steht am Mittwochabend das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. In der ersten Runde des Niederrheinpokals trifft der Regionalligist auf den FC Kray. Anstoß der Partie ist um 19:30 Uhr im Stadion Niederrhein.

Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar: Rot-Weiß Oberhausen tritt als Regionalligist gegen den klassentieferen FC Kray an. Die Oberhausener wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden und den Einzug in die zweite Runde schaffen. Für Kray ist die Partie dagegen eine besondere Gelegenheit, gegen einen höherklassigen Gegner für eine Überraschung zu sorgen.

Für RWO ist der Pokal eine zusätzliche Möglichkeit, sich nach dem Start in die Regionalliga West auch auf Landesebene zu beweisen. Die Kleeblätter sind bereits im Ligabetrieb angekommen und haben in den ersten Wochen der Saison mehrere Pflichtspiele absolviert. Nach dem Pokalspiel geht es für die Oberhausener bereits am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim SV Bergisch Gladbach in der Regionalliga weiter.

Wiedersehen mit Dimitrios Pappas

Eine besondere Geschichte bringt die Begegnung durch Dimitrios Pappas mit sich. Der aktuelle Trainer des FC Kray kennt Rot-Weiß Oberhausen bestens und war in der Vergangenheit selbst bei den Kleeblättern aktiv. Damit kehrt Pappas für dieses Pokalduell an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Auch RWO weist in der eigenen Ankündigung ausdrücklich auf dieses Wiedersehen hin.

Für den FC Kray dürfte der Auftritt im Stadion Niederrhein gleichzeitig ein echtes Highlight werden. Gegen einen Regionalligisten kann die Mannschaft ohne den ganz großen Druck antreten und versuchen, RWO möglichst lange vor Probleme zu stellen. Gerade im Pokal können solche Begegnungen ihren eigenen Charakter entwickeln.

RWO mit Pokalambitionen

Rot-Weiß Oberhausen hat im Niederrheinpokal eine erfolgreiche Vergangenheit. Insgesamt stand RWO bereits neunmal im Finale des Wettbewerbs und konnte den Pokal dreimal gewinnen. Die letzten Titelgewinne gab es 1996 und 1998, ehe die Oberhausener 2018 erneut triumphierten. Im damaligen Finale setzte sich RWO mit 2:1 gegen Rot-Weiss Essen durch.

Auch in dieser Saison möchte der Regionalligist im Pokal möglichst weit kommen. Der Wettbewerb bietet dabei nicht nur die Möglichkeit auf einen Titel, sondern auch auf die Teilnahme am DFB-Pokal. Der Niederrheinpokal-Sieger erhält erneut das Startrecht für die erste Runde des bundesweiten Pokalwettbewerbs.

Flutlichtabend im Stadion Niederrhein

Die Voraussetzungen für einen interessanten Pokalabend sind damit gegeben. RWO möchte vor heimischer Kulisse seiner Favoritenrolle gerecht werden und den nächsten Schritt in Richtung zweite Runde machen. Der FC Kray reist dagegen mit der Hoffnung nach Oberhausen, den großen Favoriten zu ärgern und möglicherweise für eine Überraschung zu sorgen.

Die Zuschauer dürfen sich auf einen Pokalabend unter Flutlicht freuen. Für beide Mannschaften geht es um den Einzug in die nächste Runde – die Ausgangslage könnte dabei kaum unterschiedlicher sein.

Anstoß im Stadion Niederrhein ist am Mittwoch, 26. August 2026, um 19:30 Uhr.

Live im Ticker:

Die gesamte Partie zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem FC Kray gibt es natürlich live in unserem FuPa-Liveticker. Alle wichtigen Szenen, Tore, Karten und Wechsel bekommt ihr hier jederzeit aktuell mit.