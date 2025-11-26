RWO disst RWE - „Bringt eure Weiber mit“

Rot-Weiß Oberhausen will das letzte Heimspiel des Jahres zu einem besonderen Jahresausklang im Stadion Niederrhein machen: Unter dem augenzwinkernden Motto „Bringt eure Weiber mit“ lädt RWO alle Fans am kommenden Samstag um 14 Uhr zum Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt ein. Auch wenn im Anschluss noch ein Auswärtsspiel ansteht, soll das letzte Spiel vor heimischer Kulisse 2025 noch einmal ein echtes Highlight werden – mit dem klaren Ziel, 4.000+ Zuschauer ins Stadion zu locken. Um dieses Ziel zu erreichen, startet RWO eine besondere Ticketaktion:

Alle Dauerkartenbesitzer erhalten ein kostenloses Begleiter-Ticket* und können so eine weitere Person ihrer Wahl mit zum Spiel nehmen – Familie, Freunde, Partnerinnen und Partner oder Kollegen.

Sportlich könnte die Ausgangslage kaum besser sein: RWO ist wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen und will diese Serie weiter ausbauen. Aus Bocholt werden rund 500 Gästefans erwartet, die zum stimmungsvollen Rahmen eines mitreißenden Jahresausklangs im Stadion Niederrhein beitragen sollen.

„Wir haben uns in den vergangenen Wochen sportlich eine ausgezeichnete Ausgangsposition erarbeitet. Diesen Lauf wollen wir gemeinsam mit unseren Fans weiter fortsetzen“, sagt Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiß Oberhausen. „Das Heimspiel gegen Bocholt ist unser letztes Spiel im Stadion Niederrhein in diesem Jahr. Bevor wir uns in die Winterpause verabschieden, wünschen wir uns deshalb noch einmal eine richtig volle Hütte. Mit unserer Ticketaktion und dem Motto ‚Bringt eure Weiber mit‘ wollen wir die Menschen in Oberhausen motivieren, Freunde, Familie und Kollegen einzupacken und mit ins Stadion zu bringen. Unser klares Ziel sind 4.000+ Zuschauer.“