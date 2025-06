RWO: Dauerkartenverkauf läuft gut an

Rot-Weiß Oberhausen verzeichnet einen äußerst erfolgreichen Start in den Dauerkartenverkauf und hat für das ausgerufene Ziel „1.904 Dauerkarten an den Fan zu bringen“, den ersten Meilenstein erreicht: Mehr als 800 Jahrestickets wurden in nur einer Woche abgesetzt. Mit dem aktuellen Stand wurde bereits deutlich mehr als die Hälfte des Vorjahreswerts erreicht.