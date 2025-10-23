RWO bleibt Tabellenführer, Gütersloh jubelt, WSV gewinnt in Gladbach

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 13. Spieltag der Regionalliga West. Für Tabellenschlusslicht SSVg Velbert scheint gegen Spitzenreiter FC Schalke 04 II nichts zu holen zu sein, dafür jubelt Form-Primus RW Oberhausen erneut. Die Sportfreunde Siegen kassieren ihre zweite Pleite, der Bonner SC bestätigt seine Form und der Wuppertaler SV robbt sich an die U23 von Borussia Mönchengladbach heran.
Heimstarkes Bocholt empfängt Bochums U21
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Der 1. FC Bocholt
steht mit 16 Punkten im Mittelfeld und zählt mit bislang zehn Zählern aus sechs Heimspielen zu den heimstärksten Teams. Der VfL Bochum II
belegt Rang 17 und hat in den vergangenen fünf Partien nur einmal gewonnen. In der Formtabelle liegt Bocholt zwar im unteren Bereich, profitiert aber regelmäßig von der Unterstützung im Stadion am Hünting.
Tipp: 2:0 – Bocholt punktet zu Hause erneut dreifach.
Wuppertal reist mit Aufwärtstendenz nach Gladbach
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Die Borussia Mönchengladbach II steht mit 20 Punkten auf Rang fünf, hat aber aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg geholt. Der Wuppertaler SV zeigt sich dagegen stabil und sammelte in diesem Zeitraum acht Punkte. Auch auswärts präsentierte sich Wuppertal zuletzt verbessert.
Tipp: 1:2 – Die Gäste nutzen ihre Formstärke und setzen sich knapp durch.
Rödinghausen empfängt Dortmunds U23
Sa., 25.10.2025, 16:30 Uhr
Der SV Rödinghausen
hat sich nach schwachem Start gefangen und mit zuletzt zwei Siegen stabilisiert. Die U23 von Borussia Dortmund
ist allerdings formstärker und hat die Chance, in die Top fünf vorzustoßen.
Tipp: 2:3 – Der BVB gewinnt gegen ein gutes Rödinghausen nur knapp.
Tabellenführer Schalke II will Auswärtssieg in Velbert
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Die SSVg Velbert
wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und bildet das Schlusslicht der Tabelle. Der FC Schalke 04 II
führt die Liga an und zählt auch von der Form her zu den besten Klubs der Regionalliga West.
Tipp: 0:3 – Schalke II wird seiner Favoritenrolle gerecht.
Kölner Duell mit Favoritenrolle
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Der SC Fortuna Köln liegt mit 23 Punkten in unmittelbarer Reichweite zur Tabellenspitze und hat eine ordentliche Form. Der 1. FC Köln II befindet sich in fast allen Kategorien im Ligamittelfeld, auswärts sogar im unteren Drittel. Der Tabellenzweite ist der klare Favorit.
Tipp: 3:1 – Fortuna Köln bleibt oben dran.
Bonner SC hofft auf wichtigen Heimsieg
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Der Bonner SC hat sich zuletzt gefangen und holte acht Punkte aus den vergangenen fünf Partien. Der SC Wiedenbrück ist auswärts das schwächste Team der Liga, deshalb spricht viel dafür, dass der BSC seinen Ein-Punkt-Vorsprung ausbauen kann.
Tipp: 2:1 – Bonn bestätigt den positiven Trend.
Paderborn II zieht an Düsseldorf II vorbei
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Beide Mannschaften stecken (mittlerweile) im Abstiegskampf. Während Fortuna Düsseldorf II mit nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Partien zu den formschwächsten Teams zählt, hat auch Paderborn II viermal in Folge nicht gewonnen.
Tipp: 0:0 – Der Form entsprechend endet dieses Spiel torlos.
Gütersloh trifft auf das erstmals geschlagene Siegen
So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
Verliert der FC Schalke 04 II, würde dem FC Gütersloh
im Spitzenspiel sogar ein Remis gegen die Sportfreunde Siegen
reichen, um die Tabellenführung zu übernehmen - vorausgesetzt, Fortuna Köln jubelt nicht. Die FCG-Form ist mit zwei Erfolgen gegen Paderborn II und Wiedenbrück wieder aufsteigend, aber gänzlich überzeugend ist der Dritte aktuell nicht unterwegs. Aufsteiger Siegen tritt erstmals mit einer Niederlage im Gepäck an, hat zwei Punkte weniger als Gütersloh und drei weniger als die Knappen.
Tipp: 2:0 – Gütersloh zeigt sein bestes Gesicht und fügt Siegen direkt die zweite Niederlage zu.
Spitzenreiter Oberhausen will Serie fortsetzen
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr RW Oberhausen
führt die Formtabelle mit 1,66 Punkten im Schnitt an und hat vier der vergangenen fünf Duelle gewonnen, zuletzt sogar in Siegen. Die Sportfreunde Lotte
kämpfen dagegen um Anschluss an das Mittelfeld und liegen in der Formtabelle weit hinten. RWO überzeugte zuletzt vor allem defensiv mit nur zwei Gegentoren in diesem Zeitraum.
Tipp: 3:1 – Oberhausen bleibt in Bestform.