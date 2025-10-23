RWO bleibt Tabellenführer, Gütersloh jubelt, WSV gewinnt in Gladbach

Der 1. FC Bocholt steht mit 16 Punkten im Mittelfeld und zählt mit bislang zehn Zählern aus sechs Heimspielen zu den heimstärksten Teams. Der VfL Bochum II belegt Rang 17 und hat in den vergangenen fünf Partien nur einmal gewonnen. In der Formtabelle liegt Bocholt zwar im unteren Bereich, profitiert aber regelmäßig von der Unterstützung im Stadion am Hünting.

Die Borussia Mönchengladbach II steht mit 20 Punkten auf Rang fünf, hat aber aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg geholt. Der Wuppertaler SV zeigt sich dagegen stabil und sammelte in diesem Zeitraum acht Punkte. Auch auswärts präsentierte sich Wuppertal zuletzt verbessert.

Tipp: 1:2 – Die Gäste nutzen ihre Formstärke und setzen sich knapp durch.

Rödinghausen empfängt Dortmunds U23