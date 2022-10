RWO Alzey: Später Ausgleich, halbe Freude Max Groben schießt in Minute 90 das 1:1 gegen Jockgrim und ärgert sich doch über sein verpasstes Siegtor +++ Rote Karte für Weingärtner

Und legt im selben Augenblick die Stirn in Falten. „Aber wir müssen das 2:1 machen.“ In Durchgang eins war RWO das aktivere Team, scheiterte durch David Vodi an der Latte und durch Björn Grimm aus kurzer Distanz am Keeper. Wobei es zum Seitenwechsel nach Alu-Treffern eins zu eins stand. Die Rot-Weißen kamen gut aus der Kabine, doch bei Flanke und letztem Pass fehlte die Präzision.

Sein Partner Lars Weingärtner hatte kurz zuvor die Rote Karte gesehen. Als die Pfälzer Einwurf hatten und schnell ausführen wollten, ließ der 35-Jährige den Ball noch einmal mit den Händen hinter seinem Rücken kreisen. Warum das glatt Rot sei, erklärten die Unparteiischen in ruhigem Ton. Einige RWO-Spieler, die sich für ihren Coach in die Bresche warfen, konnten es trotzdem nicht akzeptieren.

Nein, nicht zwingend. Ernesto Kullolli zieht am Flügel, wo der Untergrund etwas weniger sumpfig ist, einen Sprint an. Foul, Freistoß, Eric Wischang zirkelt den Ball auf den zweiten Pfosten, Groben schraubt seine 1,95 Meter in die Höhe, nickt ein (90.). Und jubelt, erst mit dem Finger auf den Lippen („Diese Geste bleibt intern“), dann mit einem lauten, befreiten Schrei. „Pure Freude“ habe ihn durchströmt, „gegen diesen Gegner, der nicht besser ist als wir, wollten wir nicht verlieren.“

Doch auch in Grobens Gesicht wechseln sich Freude und Frust ab. Denn kaum eine Minute nach seinem Ausgleichstreffer servieren die Platzherren ihm einen Steilpass in Richtung Tor. Groben läuft vor seinem Gegenspieler her, kappt ab, zieht aufs lange obere Eck. „Ich war sicher, dass der rein geht.“ Ging er aber nicht, Keeper Yannik Sahin hatte die Finger noch dran. „Björn ist mitgelaufen, ich habe ihn auch gehört. Da muss ich quer legen“, gibt Groben zu. Auch Juri Belyayev hatte aus sieben Metern per Drehschuss noch die Chance zum Siegtor. Dann hätten Kimnach und Co. das ganz breite Grinsen aufgesetzt.

Das nächste Heimspiel folgt schon am Dienstag

Getreu der Alzeyer Regel „nach dem Heimspiel ist vor dem Heimspiel“ kommt schon am Dienstag (14.30 Uhr) Phönix Schifferstadt zum Mittelfeldduell. „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, es macht immer Spaß ins Training zu gehen“, betont Groben. Aber auf diesem Geläuf wird eine englische Woche bei aktuell engem Kader zur Belastungsprobe. Auswärts wäre auch mal wieder schön. Und der neue Kunstrasen wird herbei gesehnt.

RWO Alzey: Schneider – Kröhler, Niemann, Braun, Szymkow (75. Belyayev) – Groben, Bumb (46. Gabrielow), Wischang – Vodi (88. Salfeld), Grimm, Malkmus (68. Kullolli).