RWO Alzey: Sieg nach Hause gezittert Das Landesliga-Rheinhessenderby mit dem VfB Bodenheim wird zum Ende hin hitzig

Alzey. Leonid Morina ahnte, was ihm blüht: „Ich dachte, oh nein, das gibt Rot“. So war es denn auch. Der Alzeyer, beim 2:1 (1:0)-Sieg von RWO über den VfB Bodenheim einer der besten Fußballer auf dem braun-grünen Acker im Wartbergstadion, musste nach einem groben Foulspiel gegen Emmanuel Bruce Quainoo kurz vor Schluss vom Feld.