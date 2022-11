RWO Alzey setzt seine Serie fort 1:1 gegen Altleiningen in einem Spiel, das der Schiedsrichter erst gar nicht anpfeifen wollte

Auch ihr fünftes (Heim-)Spiel am Stück haben die Landesliga-Fußballer von RWO Alzey zumindest nicht verloren. Mindestens so aufregend wie das Geschehen auf dem Feld beim 1:1 (1:1) gegen die TuS Altleiningen war die Vorgeschichte.

Kaum ein Altleininger Angriff, dem nicht ein Abspielfehler der Rot-Weißen vorausging. Doch Tuttobene fand erst im direkten Duell in Keeper Tobias Schneider seinen Meister (75.) und zielte dann zweimal knapp am zweiten Pfosten vorbei (88., 90.+3). Yannik Niemann kratzte den Ball nach einer Ecke von der Linie (78.). Auf der Gegenseite hoffte Grimm, oben gehalten und unten getroffen, vergeblich auf den Elfmeterpfiff (65.), mutmaßlich, weil er sich vorher selbst mit den Armen einen Vorteil verschafft hatte. Pech hatte Belyayev mit seinem Kopfball-Heber (81.).

„Es wird Zeit. Es wird wirklich Zeit“, sagt Stürmer Björn Grimm, „es ist sehr mühsam hier.“ Während RWO meist über Schnittstellen- und Chipbälle versuchte, vorne sein Tempo zu nutzen, spekulierten die Pfälzer auf Ballverluste und Konter. Beide Ansätze hatten früh Erfolg. Juri Belyayev spielte in seinem erst dritten Spiel aus dem Zehnerraum einen sauberen Schnittstellenpass in den Lauf von David Vodi. Der schnelle Stürmer traf im Nachsetzen (3.). Die Gäste schlugen bald zurück. Alex Tuttobene nutzte einen Ballverlust im Alzeyer Aufbauspiel, nickte mittig ein (16.).

„Der Schiedsrichter wollte erst gar nicht anpfeifen“, erzählt das Spielertrainer-Duo Max Kimnach und Lars Weingärtner. Nach der Begehung des Naturrasens wurde der Hockeyplatz inspiziert, aber auch der war dem Unparteiischen nicht geheuer. Beide Teams sprachen sich jedoch dafür aus, zu spielen, was nach einigen Diskussionen samt gescheiterter Kontaktaufnahme zum Spielleiter dann auch geschah. Am Mittwoch steht dieselbe Frage beim Nachholspiel gegen Grünstadt noch einmal an. Dann soll es das gewesen sein mit dem Naturgeläuf – wenn die städtische Ausschreibung und die Sanierung planmäßig vonstatten gehen.

Die TuS war unter dem Strich mit den Tuttobene-Brüdern Alex und Erik das gefährlichere Team, RWO pflegte den spielerisch stärkeren Ansatz. „Wenn man gegen zwei so gute Stürmer spielt, nimmt man den Punkt gern mit“, sagt Niemann, „beide Mannschaften haben sich den Punkt verdient. Das Spiel war sehr zerfahren, kämpferisch betont.“ So, wie es auf diesem Geläuf nun einmal ist. „Ich kann niemandem einen Vorwurf machen, der hier einen Ballverlust produziert“, sagt Grimm, „ich hatte nie das Gefühl, dass wir schwimmen. Das Spiel kann in beide Richtungen gehen.“

Kimnach sinniert, was wohl gewesen wäre, wenn die Alzeyer sich nicht ihren kapitalen Ballverlust vor dem 1:1 geleistet hätten. „Aber das kann man hier nicht immer beeinflussen“, betont Weingärtner, der in der Schlussphase schneller den weiten Ball in die Tiefe forderte, um den Gästen nicht mehr in die Karten zu spielen. Frische Kräfte standen kaum noch zur Verfügung. Immerhin, gegen Grünstadt sollen Simon Bumb, Tim Malkmus und Marciano Rehbein zurückkehren.

Die Jüngsten sind entscheidend

„Wir hatten drei Mann in der Startelf, die vorige Saison noch A-Jugend gespielt haben“, betont Weingärtner – das 1:0-Duo Belyayev und Vodi sowie Leonid Morina, der am Schluss mit einer wichtigen Rettungstat half den Punkt zu sichern.

RWO Alzey: Schneider – Niemann, Groben, Braun – Morina, Szymkow, Kimnach, Kröhler – Belyayev (90. Salfeld) – Vodi (88. Kullolli), Grimm.