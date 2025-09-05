RWO Alzey seit 62 Pflichtspielen sieglos

Alzey. Langsam wird die Serie der Erfolgslosigkeit von über 5600 Spielminuten rekordverdächtig: Das 1:3 bei der SG Westhofen/Gundheim/ Abenheim war RWO Alzeys 45. Niederlage im 62. Pflichtspiel. Seit gut anderthalb Jahren hat der (seit dieser Saison mit dem TV Lonsheim verbündete) Traditionsverein, der zwischenzeitlich aus der Landesliga über die Bezirksliga in die A-Klasse abgestiegen ist, das Feld nicht mehr als Sieger verlassen. Den letzten Dreier holte der ehemalige Oberligist am 25. Februar 2024. Unter Enes Sovtic glückte ein 4:1 über Fortuna Billigheim-Ingenheim. Die Torschützen waren Spielertrainer Sovtic, Juriy Belyayev, Tim Malkmus und David Vodi. Spieler, die längst nicht mehr beim Klub sind. Genauso wie die anderen gestandenen Fußballer, die sich seit der Saison 23/24 neu orientiert haben.

Seitdem hoffen die Anhänger der Alzeyer auf eine Wende zum Besseren. Umso ernüchternder war das jüngste Kreispokalspiel am Dienstag vor einer Woche. Gegen die SG Spiesheim/Albig, den unterklassigen B-Ligisten, hätte doch endlich diese Endlos-Sieglos-Serie reißen müssen. Am Ende verlor RWO Alzey aber auch dort mit sage und schreibe 0:10. Gegen wen, so drängt sich als Frage auf, will der A-Ligist noch gewinnen, wenn er sich sogar bei einer klassentieferen Mannschaft eine solche Packung abholt?

Michael Ebling, der Cheftrainer, weiß keine konkrete Antwort. Er entgegnet: „Wir haben 13 erfahrene Fußballer in unseren Reihen. Wenn die alle fit sind, das hat man beim VG-Turnier in Albig gesehen, sind wir konkurrenzfähig“. Fallen aber welche aus, dann müssen die Lücken entweder mit sehr jungen oder relativ alten Spielern aufgefüllt werden. So wie von dem 48 Jahre alten Sascha Wolf, der, so Ebling, löblicherweise einspringt. Ausfälle wie die von Spielertrainer Levent Yalkin (muskuläre Probleme) oder Sait Yalkin (Rotsperre) lassen sich so jedoch nicht kompensieren.

Massiv, so Ebling weiter, seien die Personalnöte bei den beiden jüngsten Pokalspielen – der ersten (0:10) und der zweiten Mannschaft (1:4 gegen die SG Nieder-Wiesen/ Rheinhessische Schweiz) – unter der Woche gewesen. So arg, dass beispielsweise der ganz junge Niclas Müller in beiden Partien auflief. Die Alternative wäre gewesen, SG Spiesheims Wunsch nach Spielverlegung abzulehnen, was RWO Alzey aus Gründen des guten Miteinanders nicht wollte. Oder, in Anbetracht der Personalmisere, die Partie zu schenken. Das aber kam als Option nicht infrage - auch, weil Ebling ahnte, welchen Shitstorm das zur Folge haben würde: Böse Zungen, so seine Meinung, hätten eine solche Absage, wie häufiger in den zurückliegenden anderthalb Jahren, zum Anlass genommen, RWO Alzeys Aktivenbereich fälschlicherweise totzureden.

Fokus liegt auf der Jugendarbeit

Andererseits sorgt die anhaltende Talfahrt der Alzeyer außerhalb des RWO-Refugiums sowieso für Gerede. Ungläubig wird beobachtet, in welchen Abstiegsstrudel dieser einstige Platzhirsch im Alzeyer Land geraten ist. Diese Entwicklung droht die Wahrnehmung dafür zu überlagern, welch tolle Entwicklung RWO Alzey in der Jugend nimmt. Die älteren Jahrgänge, sagt Michael Ebling, sind (neben den jüngeren) gut besetzt. Ihnen gilt vereinsintern die Aufmerksamkeit, weil sie die Zukunft sind. Das wird in der Sportöffentlichkeit jedoch kaum wertgeschätzt. Immer noch ist das Aushängeschild eines Vereins die Performance der ersten Mannschaft. Und hier hat RWO Alzey infolge ausbleibender Erfolge ein Imageproblem.

Abmeldung der Ersten ist keine Option

Beheben ließe sich das, indem sich RWO Alzey über Abmeldung gänzlich aus dem Aktivenbereich zurückzieht. Diese Möglichkeit aber weist Ebling entschieden zurück. Es brauche für die jungen Spieler, die RWO Alzey derzeit ausbildet, eine Perspektive im eigenen Verein. Am besten in der A-Klasse. Deshalb arbeite der Klub weiterhin daran, den Aktivenkader mit erfahrenen Spielern aufzufrischen. „Leicht ist das nicht“, berichtet der Cheftrainer. Mit Marco Prottung und Daniel Ritzheim wurden aber schon mal zwei Ergänzungen gefunden. Weitere könnten in der Winterpause dazu stoßen. Zudem kommen mehrere Spieler aus der eigenen Jugend hoch.

Von daher ist Ebling zuversichtlich, dass über kurz oder lang auch wieder Siege eingetütet werden. Ob das am Ende für den Klassenerhalt reicht, steht auf einem anderen Blatt. Einen Wink könnte das Punktspiel am Freitag beim SV Leiselheim liefern. Der hat derzeit mit seinem null Punkten noch einen Zähler weniger als RWO Alzey.