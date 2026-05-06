RWO Alzey oder TSV Gau-Odernheim: Wem gebührt Ehre vom größten Erfolg?

Alzey/Gau-Odernheim. Der Klassenerhalt des TSV Gau-Odernheim in der Oberliga ist so gut wie perfekt. Niemand zweifelt mehr daran. Aber ist es auch der größte Erfolg im alten Kreis Alzey? Darüber kann man diskutieren.
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TSV-Trainer Florian Diel bemerkte mit berechtigter Freude, dass ein Oberliga-Verbleib zuvor noch keiner Mannschaft im Kreis gelungen war. RWO Alzey war 1996/97 Teil der damals viertklassigen Oberliga und stieg direkt wieder ab – war aber hierarchisch weiter oben, so die Gegenthese.
Hans Karl Schäfer hatte die Rot-Weißen damals als Trainer sogar auf Hinrunden-Rang acht geführt. Doch interne Turbulenzen führten zum Abstieg. In der Rückrunde ging nichts mehr. Schäfer erinnert sich, wie Ausnahme-Torwart Holger Bernhardt – der voriges Jahr bei einem Verkehrsunfall in der Schweiz mit nur 52 Jahren starb – in der Winterpause zu Mainz 05 verkauft wurde.
Damals schmiss Schäfer alsbald enttäuscht hin. Und stand einige Jahre später an der Seitenlinie, als der TSV trotz eines Zwölf-Punkte-Abzugs die Landesliga hielt – und Florian Diel als A-Junior zu den Aktiven hoch kam. Beide pflegen ein von großem Respekt geprägtes Verhältnis. Aber wer war und ist nun für den größten Erfolg im Alzeyer Kreis verantwortlich?
„Fußballzeitalter sollte man nicht vergleichen“, sagt Schäfer, „der Deutsche Meister von 1996 hat auch einen ganz anderen Fußball gespielt als heute.“ Schäfer deutet an, dass bei RWO durchaus mehr drin gewesen wäre. Und will sich gar nicht erst in hypothetische Fragen vertiefen: „Ob die viertklassige Oberliga stärker war als die fünftklassige heute – das maße ich mir nicht an, zu beurteilen.“ Rein formal betrachtet wäre es wohl so. „Diese Argumentation würde mir in die Karten spielen“, schmunzelt Schäfer, „aber das wäre Polemik. Sie haben die Klasse gehalten und RWO Alzey ist damals abgestiegen, das sind die Tatsachen.“
Damals stieg RWO als Verbandsligameister in die Viertklassigkeit auf. Die Regionalliga gab es als dritte Spielklasse seit zwei Jahren wieder, mit zunächst vier Staffeln. Die Dritte Liga folgte ab 2008. 1996/97 war die Oberliga deutschlandweit achtzügig. Aktuell gibt es zwölf Staffeln – und fünf Regionalligen darüber. RWO hatte also quasi deutschlandweit sechs Ligastaffeln über und sieben neben sich, beim TSV sind es acht und elf. Und doch ist die Oberliga definitionsgemäß die höchste Amateurspielklasse, so oder so.
„Damals und heute ist es eine Mords-Leistung“, betont Schäfer, „wir sind beide nicht Wormatia Worms.“ Sondern Underdogs auf höchstem Amateurniveau. Wobei RWO damals die Wormatia sogar eine Klasse hinter sich ließ. Gau-Odernheim, der Verbandsliga-Vizemeister 2025, und die Wormser sind aktuell Tabellennachbarn. „Es hieß und heißt Oberliga“, sagt Diel, „vielleicht hätte ich von der Neuzeit sprechen sollen.“ Er habe niemandem zu nahe treten wollen. „Ich finde unsere Leistung sehr, sehr besonders, und das wollte ich zum Ausdruck bringen – gerade wenn man die Bedingungen kennt.“
Zu nahe getreten ist der TSV-Trainer seinem früheren Chefcoach keinesfalls. „Man sollte die Gau-Odernheimer Leistung würdigen“, betont Schäfer, „sie machen seit Jahren eine starke Jugendarbeit, da wird sportlich gut geschafft. Aber die alte Fußballer-Weisheit besagt: Die zweite Saison ist meistens die schwerste.“