RWO Alzey oder TSV Gau-Odernheim: Wem gebührt Ehre vom größten Erfolg?

„Fußballzeitalter sollte man nicht vergleichen“, sagt Schäfer, „der Deutsche Meister von 1996 hat auch einen ganz anderen Fußball gespielt als heute.“ Schäfer deutet an, dass bei RWO durchaus mehr drin gewesen wäre. Und will sich gar nicht erst in hypothetische Fragen vertiefen: „Ob die viertklassige Oberliga stärker war als die fünftklassige heute – das maße ich mir nicht an, zu beurteilen.“ Rein formal betrachtet wäre es wohl so. „Diese Argumentation würde mir in die Karten spielen“, schmunzelt Schäfer, „aber das wäre Polemik. Sie haben die Klasse gehalten und RWO Alzey ist damals abgestiegen, das sind die Tatsachen.“

Ex-Trainer Schäfer würdigt die Leistungen beider Klubs