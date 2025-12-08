RWO Alzey in ersten Trainergesprächen

Seit wenigen Tagen ist Holger Dietrich bei RWO Alzey nicht mehr nur Vizepräsident und Jugendleiter für die älteren Jahrgänge, sondern auch noch Sportlicher Leiter. Als solcher ereilte ihn am zurückliegenden Montag überraschende Arbeit. Mit dem Rücktritt von Trainer Michael Ebling, der Trainer des abstiegsbedrohten A-Klasse kündigte, habe niemand gerechnet, so der Multifunktionär. Nun obliegt es ihm, in der vorweihnachtlichen Zeit nach einem Nachfolger für den 51-Jährigen zu suchen. „Erste Gespräche werden bereits geführt“, sagt Dietrich und hüllt sich darüber hinaus in Schweigen.