RWO Alzey in ersten Trainergesprächen

Seit wenigen Tagen ist Holger Dietrich bei RWO Alzey nicht mehr nur Vizepräsident und Jugendleiter für die älteren Jahrgänge, sondern auch noch Sportlicher Leiter. Als solcher ereilte ihn am zurückliegenden Montag überraschende Arbeit. Mit dem Rücktritt von Trainer Michael Ebling, der Trainer des abstiegsbedrohten A-Klasse kündigte, habe niemand gerechnet, so der Multifunktionär. Nun obliegt es ihm, in der vorweihnachtlichen Zeit nach einem Nachfolger für den 51-Jährigen zu suchen. „Erste Gespräche werden bereits geführt“, sagt Dietrich und hüllt sich darüber hinaus in Schweigen.
Offener äußert sich der Sportliche Leiter über die Lage am Wartberg. Etwa, dass das A-Klassen-Team besser ist, als der Tabellenstand suggeriert. Oder dass der Klub mit drei Spielern spricht, die der inzwischen ebenfalls zurückgetretene, spielende Cotrainer Levent Yalkin zu Saisonbeginn mitgebracht hat. Deren Zukunft am Wartberg ist nach dem Abschied von Yalkin offen. Was außerdem alles bei RWO Alzey/TV Lonsheim im Fluss ist, lest ihr im Plus-Artikel.