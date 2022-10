RWO Alzey II verliert drei Punkte Gebietsspruchkammer verurteilt den A-Klassisten nach Rassismus-Anzeige durch den Schiedsrichter

Unschöner Zwischenfall zwischen Zuschauer und Schiedsrichter

Der Vorfall ereignete sich am Winzerfestfreitag im Spiel gegen den TV Freimersheim. Die Gastgeber quittierten in Gau-Heppenheim in den letzten fünf Spielminuten die Gegentreffer zum 2:3 und 3:3. Mitschuld hatte nach Ansicht einiger Fans der Schiedsrichter, der für ihren Geschmack zu lange hatte nachspielen lassen, erläutert Staffelleiter Ralf Müller. Sie ließen ihren Unmut hören. Ein Zuschauer attackierte den Unparteiischen dabei rassistisch.

Der höherklassig erfahrene Referee meldete diese für ihn inakzeptable Entgleisung beim Verband. Die Gebietsspruchkammer verhängte daraufhin nach einer Verhandlung gegenüber der Spielgemeinschaft diese Strafe.

RWO II akzeptiert das Strafmaß

Die SG RWO Alzey II/TuS Gau-Heppenheim schluckte das Urteil, wenn auch mit erheblichen Bauchschmerzen, wie Abteilungsleiter Dirk Bernhardt auf Anfrage dieser Zeitung erklärte: „Uns tut es für unsere Mannschaft leid, die überhaupt nichts mit dieser Angelegenheit zu tun hatte“.

Die SG habe vor der Gebietsspruchkammer keine Chance gehabt, den Vorwurf zu entkräften, kommentierte Bernhardt weiter. Es habe keine Zeugen geben. Der Zuschauer, den offenbar niemand kannte, habe keine Beziehung zur Mannschaft, noch zum Verein. Jedoch auch nicht zum TV Freimersheim. Somit blieb die Verantwortung beim gastgebenden Klub hängen, der für die Platzordnung sorgen muss. Und der die Zeche zahlt. Der Täter könne nicht in Regress genommen werden, da ihn niemand identifizieren konnte.