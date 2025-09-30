RWO Alzey holt ersten Dreier nach anderthalb Jahren

Eine ganz enge Kiste war die Partie zwischen Rhenania Rheindürkheim und der SG Westhofen. In dieser Szene stellt sich Rheindürkheims Timo Widder (Nr. 10) in den Weg von Pascal Rink. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

Horchheim. Nach diesem Spieltag ist der SV Horchheim II der alleinige Tabellenführer der A-Klasse Alzey-Worms. Die TSG Pfeddersheim II patzte bei der SG Weinheim/Heimersheim. Die Partie zwischen Ataspor Worms und der SG Mauchenheim/Freimersheim fiel aus.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Knapp setzte sich die SG durch. „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten jeweils die Latte getroffen“, berichtete SG-Trainer Tobias Sälzer. Das Tor des Tages fiel erst kurz vor Schluss. David Heimann traf mit einem strammen Schuss oben ins Eck (81.). „In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Druck aufgebaut und uns dafür belohnt. Rheindürkheim hatte aber auch gut gespielt“, lobte Sälzer.

Framersheims Trainer Peter Schmitt war nicht zufrieden mit dem Ergebnis. „Wir waren klar die bessere Mannschaft und hatten das Spiel dominiert. Wir haben noch fünfmal Alu getroffen.“ Christopher Rupp brachte Framersheim zweimal in Führung (15., 22.) und Louis Floren erzielte den dritten TuS-Treffer (41.). Sebastian Baumann glich zunächst aus (18.) und Maximilian Becker brachte die Gäste auf 2:3 heran (43.). Den Ausgleich für die Gäste erzielte wieder Baumann per Foulelfmeter (53.). „Wir hatten heute Chancen für zwei Spiele“, bedauerte Schmitt.

„Leiselheim war gut in die Partie reingekommen und hatte 2:0 geführt. Wir hatten aber überwiegend das Spiel gemacht und bis zur Pause verdient noch ausgeglichen“, schilderte Gimbsheims Trainer Nils Albrecht. Abdelkader Meslem (3.) und Yusuf Yildirim (11.) stellten früh auf 2:0 für Leiselheim. Thore Lohr (15.) und Laurin Scheid (20.) glichen aber schnell wieder aus. Das Gimbsheimer 3:2 durch Sinan Cogür (65.) glich Philipp Liebisch wieder aus (77.). Die Entscheidung zugunsten der Gimbsheimer brachte ein Eigentor durch Jakob Keil (90.+3). „Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Am Ende waren wir zu unserer Kerb der glückliche Sieger“, sagte Albrecht aufatmend.

Die Horchheimer bleiben im Flow, aber Trainer Michael Denschlag war nicht ganz zufrieden. „Wir hatten heute nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir hatten zu wenig Ideen.“ So war es zunächst ein direkter Freistoß von Florian Karsch, der Horchheim in Führung brachte (35.). Torjäger Jonas Selbert erhöhte im zweiten Durchgang auf 2:0 (60.). „Das war ein harter Kampf heute. Wir hätten unsere Aktionen nach vorne in der zweiten Halbzeit besser abschließen müssen. Pfiffligheim war kämpferisch sehr stark“, analysierte Denschlag.

„In der ersten Halbzeit hat das heute nicht so wirklich geklappt“, war SG-Sprecher Güven Uzpak nicht zufrieden. Zwar traf Peter Merz per direktem Freistoß früh zum 1:0 (5.), doch Leon Kirsch (7., 49.) und Artur Ermilow (23.) drehten die Partie in ein 1:3. Die SG kam aber zurück und besonders Merz führte das Team mit einem Hattrick (53. Foulelfmeter, 58., 74. direkter Freistoß) zum Sieg. Gafur Karabulut machte es mit seinem Doppelpack (84., 90.+1) noch deutlich. Zuvor sah Pfeddersheims Jonas Göhring noch die Ampelkarte (74.). „Nach dem Standard zum 1:3 sind wir gut ins Spiel gekommen und hatten aufgedreht“, sah Uzpak noch einen versöhnlichen Abschluss.

Die SG hat endlich ihr erstes Spiel gewonnen. „Wir sind mit dem 0:1 zwar kalt erwischt worden, aber ab der 20. Minute waren wir besser und hatten das Spiel im Griff“, berichtete SG-Trainer Michael Ebling. Andre Käsler traf zunächst für Osthofen (6.). Daniel Granat (22.) und Omar Abdullah Canaan (45.) drehten das Spiel bis zur Pause. Wieder Canaan (48.) und Sait Yalkin (74.) setzten in der zweiten Halbzeit noch zwei Buden drauf. Für RWO war es der erste Pflichtspiel-Dreier seit dem 25. Februar 2024, dem 4:1 bei Fortuna Billigheim-Ingenheim..