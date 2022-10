RWO Alzey: Das schlechteste Spiel der Saison 0:2-Niederlage gegen Schifferstadt ist hoch verdient +++ Schneider hält noch einen Elfmeter

Was gut war? Die Antwort kommt Max Kimnach schnell über die Lippen: „Wir haben einen Elfmeter gehalten.“ Punkt. Das 0:2 (0:1) gegen den FSV Schifferstadt war, wie sein Trainer-Kollege Lars Weingärtner ergänzt, das mit Abstand schlechteste Spiel von RWO Alzey in dieser Landesliga-Saison. Nicht dass die Pfälzer, die aus der Abstiegszone heraus an den Rot-Weißen vorbei gesprungen sind, eine beeindruckende Leistung hingelegt hätten. Sie kämpften, verteidigten mit Herz und lauerten auf Konter. Das reichte.

Eigentlich hat RWO genug Chancen

Max Groben per Solo (10.), Björn Grimm, der eine Flanke nicht drücken kann (25.), Eric Wischangs Freistoß (37.), David Vodi aus sechs Metern nach einem Diagonalball (43.), Grimm per Flachschuss im Konter (50.), am Ende ein Lattenstreichler nach Standard (90.+1) – klingt im Zeitraffer nach viel Torgefahr, brachte aber nichts ein. Was auch nicht verdient gewesen wäre, weil die Gäste noch viel mehr liegen ließen.

RWO Alzey: Schneider – Szymkow (46. Belyayev), Niemann, Sieker (66. Salfeld), Braun (60. Kullolli) – Groben – Malkmus (46. Morina), Bumb, Wischang (76. Meslem), Vodi – Grimm.