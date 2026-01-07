RWO Alzey: Bei Holger Dietrich laufen alle Fäden zusammen

Alzey. Wenn jemand der Fußball-Abteilung der SG RWO Alzey den Stempel aufdrückt, dann ist es Holger Dietrich. Der 49-Jährige ist hinter Vorsitzendem Mario Petzold der einflussreichste Mann beim Wartbergklub. Als Zweiter Vorsitzender, Sportlicher Leiter und Jugendleiter fürs Großfeld vereinigt er die meisten Vereinsämter in seiner Person, was sich der gelernte Schlosser, da macht er kein Geheimnis draus, so nie hätte vorstellen können.

Dietrich prägt den Verein wie kein anderer. Es sind seine Vorstellungen, die sukzessive Wirklichkeit werden. Wie diese Vorstellungen von Dietrich aussehen, wie sie bereits umgesetzt worden sind und wie sich die Biografie des Regisseurs beim Wartklub liest, das lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.