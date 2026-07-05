RWO ärgert Bochum, Bocholt 1:1 und RWE-Gala in Bottrop

Spannende Resultate am Samstag: Regionalliga-Klub RW Oberhausen forderte den VfL Bochum beim 2:3 lange, Rot-Weiss Essen war für den neu formierten Landesligisten VfB Bottrop deutlich zu stark, und der 1. FC Bocholt blieb nach dem Test gegen den schottischen Klub FC Aberdeen auch gegen die U21 des FC Twente Enschede im internationalen Rhythmus.
RW Oberhausen hat sich im Testspiel gegen den VfL Bochum teuer verkauft. Vor 2542 Zuschauern brachte Philipp Hofmann den Bundesliga-Absteiger früh mit 1:0 in Führung (6.), doch Luca Schlax antwortete nur zehn Minuten später mit dem 1:1 (16.). Bochum, das von Uwe Rösler trainiert wird, ging anschließend erneut durch Hofmann mit 2:1 in Führung (24.).
Nach dem Seitenwechsel blieb RWO, bei dem Sebastian Gunkel an der Seitenlinie stand, im Spiel. Lucas Halangk erzielte das 2:2 (57.) und sorgte dafür, dass der Regionalligist den Favoriten ernsthaft forderte. Erst Aurel Wagbe stellte für Bochum auf 3:2 (68.). Damit blieb dem VfL der knappe Testspielerfolg, während Oberhausen mit dem Auftritt gegen den Bundesliga-Absteiger durchaus ein positives Signal setzte.
Auch 1. FC Bocholt hat in der Vorbereitung den nächsten internationalen Vergleich bestritten. Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen den schottischen Klub FC Aberdeen kam der Regionalliga-Klub gegen die U21 des FC Twente Enschede zu einem 1:1.
Für Bocholt war es damit der zweite anspruchsvolle Test binnen kurzer Zeit gegen einen Gegner aus dem Ausland. Weitere Details zu Torschützen und Spielverlauf lagen nicht vor, das Ergebnis ordnet sich aber in eine Vorbereitung ein, in der der Regionalligist bewusst früh gegen starke und ungewohnte Gegner gefordert wurde.
Rot-Weiss Essen hat beim VfB Bottrop einen deutlichen 11:0-Testspielsieg gefeiert. Der fast in die 2. Bundesliga aufgestiegene Klub war für den neu formierten Landesligisten von Beginn an zu stark. Marek Janssen traf bereits in der ersten Minute zum 1:0, danach erhöhten Marvin Obuz (9.), Lucas Brumme (11.) und Janne Sietan (19.) früh auf 4:0.
Noch vor der Pause machte Janssen mit zwei weiteren Treffern (34., 37.) seinen Dreierpack perfekt, ehe ein Eigentor von Noah Koch das 7:0 bedeutete (43.). Nach dem Seitenwechsel wechselte Essen umfangreich durch, blieb aber weiter klar überlegen. Fadih Vasic traf zum 8:0 (49.), anschließend schnürte Jaka Cuber Potocnik mit dem 9:0 und 10:0 einen Doppelpack (55., 62.). Den Schlusspunkt setzte Tony Menzel zum 11:0 (87.).