RWO ärgert Bochum, Bocholt 1:1 und RWE-Gala in Bottrop RW Oberhausen verkauft sich gegen den Bundesliga-Absteiger VfL Bochum teuer, Rot-Weiss Essen gewinnt beim Landesliga-Team VfB Bottrop mit 11:0, der 1. FC Bocholt testet weiter international. von André Nückel · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

VfB Bottrop war gegen RWE chancenlos. – Foto: Sascha Skroblin

Spannende Resultate am Samstag: Regionalliga-Klub RW Oberhausen forderte den VfL Bochum beim 2:3 lange, Rot-Weiss Essen war für den neu formierten Landesligisten VfB Bottrop deutlich zu stark, und der 1. FC Bocholt blieb nach dem Test gegen den schottischen Klub FC Aberdeen auch gegen die U21 des FC Twente Enschede im internationalen Rhythmus.

RW Oberhausen hat sich im Testspiel gegen den VfL Bochum teuer verkauft. Vor 2542 Zuschauern brachte Philipp Hofmann den Bundesliga-Absteiger früh mit 1:0 in Führung (6.), doch Luca Schlax antwortete nur zehn Minuten später mit dem 1:1 (16.). Bochum, das von Uwe Rösler trainiert wird, ging anschließend erneut durch Hofmann mit 2:1 in Führung (24.). Nach dem Seitenwechsel blieb RWO, bei dem Sebastian Gunkel an der Seitenlinie stand, im Spiel. Lucas Halangk erzielte das 2:2 (57.) und sorgte dafür, dass der Regionalligist den Favoriten ernsthaft forderte. Erst Aurel Wagbe stellte für Bochum auf 3:2 (68.). Damit blieb dem VfL der knappe Testspielerfolg, während Oberhausen mit dem Auftritt gegen den Bundesliga-Absteiger durchaus ein positives Signal setzte.

Bocholt holt Remis gegen Twente U21 Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt FC Twente Enschede U21 FC Twente Enschede U21 1 1 Abpfiff Auch 1. FC Bocholt hat in der Vorbereitung den nächsten internationalen Vergleich bestritten. Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen den schottischen Klub FC Aberdeen kam der Regionalliga-Klub gegen die U21 des FC Twente Enschede zu einem 1:1. Für Bocholt war es damit der zweite anspruchsvolle Test binnen kurzer Zeit gegen einen Gegner aus dem Ausland. Weitere Details zu Torschützen und Spielverlauf lagen nicht vor, das Ergebnis ordnet sich aber in eine Vorbereitung ein, in der der Regionalligist bewusst früh gegen starke und ungewohnte Gegner gefordert wurde. Rot-Weiss Essen ist zwei Nummern zu groß